Viktor Vandenberghe rijdt zijn derde WK als jonge veldrijder: “Nog werk op technisch vlak”

Viktor Vandenberghe (19) verschijnt zondag in het Noord-Franse Liévin aan de start van zijn eerste WK veldrijden bij de beloften. Als junior reed de Vichtenaar ook al twee keer de regenboogstrijd. “Tegen Tibor Del Grosso valt weinig te beginnen.”

Vandenberghe begon als 14-jarige aspirant op de weg te koersen. De winter reed hij, als eerstejaarsnieuweling, zijn eerste veldritten. Het bleek meteen een schot in de roos, want de Vichtenaar, die in zijn beginjaren als wielrenner bij de jeugdploeg van het huidige Pauwels Sauzen-Cibel Clementines werd twee jaar lang begeleid door huidig bondscoach Angelo De Clercq, won de cross in Asper-Gavere en behaalde brons op het BK in Antwerpen.

Gestructureerder

“Ik ben soms nog wel eens benieuwd naar hoe ik toen, intussen vijf jaar geleden, trainde. Eerlijk? Veel stelde dat allemaal niet voor. Op woensdag was dat telkens een crosstraining en voor de rest fietste ik gewoon wat. Nu verloopt alles veel gestructureerder en doe ik wat mijn trainers, Abram Stockman en Dieter Vanthourenhout voor de specifieke crosstrainingen, me aanraden. Ik las nu ook veel meer krachtsessies in dan als nieuweling. Een logische evolutie.” Door de coronacrisis zag Vandenberghe zijn tweede campagne bij de nieuwelingen de mist ingaan, maar als junior behoorde hij meteen tot internationale top, getuige zijn vierde plaats op het EK op de VAM-berg en zijn zesde plek op het WK in Fayetteville. Als tweedejaarsjunior ontgoochelde hij op de twee internationale kampioenschappen, maar domineerde hij wel zijn generatie op het loodzware BK in Lokeren. “Toen al kwam ik de namen tegen die ik nu tegenkom: Yordi Corsus, Kay De Bruyckere, Seppe Van den Boer… Het grote verschil is dat het niveau nu veel hoger ligt. Nu rijden we soms tussen de profs en trek ik geregeld naar Spanje om aan de basis te werken. Als je tegenwoordig voor de prijzen wil meedoen, moet je investeren in je carrière.” Vorige winter deed Vandenberghe, sinds 1 september 2023 definitief ploegmaat van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout bij Pauwels Sauzen-Bingoal, het meteen verre van onaardig als eerstejaarsbelofte. Hij werd tweede op de Koppenberg, vierde in Kortrijk, zesde bij de profs in Essen en tiende op het BK voor beloften in Meulebeke. “Ik heb een heel goede klik met zowel Eli als Michael. Ik stuur geregeld een berichtje naar Eli en als ik iets wil weten, kan ik altijd terecht bij hem, Michael en ploegleiders Mario De Clercq en Thomas Joseph.” In 2024 reed de Vichtenaar zijn wegcampagne voor het Development Team van Soudal-Quick-Step. Opmerkelijke resultaten liet hij daarbij niet optekenen. “Na het veldritseizoen 2023-2024 heb ik een rustperiode genomen en erna weer opgebouwd, via onder meer een stage van 17 dagen in Spanje. Nooit eerder had ik het gevoel zo’n hoog niveau te halen, maar door een valpartij in de Ronde van Limburg was ik plots zes, zeven weken buiten strijd. Daarna heb ik nooit meer mijn beste niveau teruggevonden. Jammer, maar ik kijk ernaar uit om komende zomer bij Pauwels Sauzen-Cibel Clementines een mooie wegcampagne af te werken. Of ik mezelf als crosser of wegrenner zie? Na de cross in Brussel zal ik even rusten en daarna wil ik me wel eens 100 procent voor het wegseizoen smijten.” Deze winter zette Vandenberghe echter duidelijk weer een stap vooruit als crosser. Hij won ditmaal op de Koppenberg en werd vijfde in Baal, zesde in Kortrijk, zevende in Herentals, negende op het BK in Zolder en negende (en derde landgenoot) in de Wereldbekercross in Besançon. Bondscoach De Clercq nam hem dan ook op in de zevenkoppige Belgische selectie voor het WK in Liévin, met verder ook Yordi Corsus, Sil De Brauwere, Kay De Bruyckere, Aaron Dockx, Jente Michels en Seppe Van den Boer. “Het was een winter waarin ik een stap vooruit heb gezet, maar niet de stap die ik had willen zetten. Vooral op technisch vlak is er nog wat werk aan de winkel.”

Fenomenale Del Grosso

“Wat ik van het WK in Liévin verwacht? Er zal niets te doen zijn tegen Del Grosso. Het is fenomenaal hoe hij met een fiets rondrijdt. Zijn techniek als crosser is buiten categorie. Ze zeggen dat hij de nieuwe Van der Poel is. Als ik een filmpje van hem zie, vraag ik me wel eens af hoe hij het allemaal doet. Jente Michels zie ik ook op het podium eindigen. De Fransman Aubin Sparfel was goed in Hoogerheide en de Italiaan Stefano Viezzi is eveneens een naam om in de gaten te houden. Ik zie het wel zitten. Het parcours ken ik wel nog niet. Angelo (De Clercq, red.) stuurde al eens een filmpje door. We zullen het vrijdag allemaal wel zien tijdens de officiële verkenning”, besluit Vandenberghe.