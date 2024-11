Viktor Vandenberghe is sterk bezig in het veld: “Meer focussen op daguitslagen dan op klassementen”

Voor Viktor Vandenberghe uit Vichte is het veldritseizoen alvast met een knaller begonnen. Na enkele inloopcrossen tussen de profs behaalde hij twee weken geleden zijn eerste overwinning bij de beloften in de mythische Koppenbergcross. Naast de cross wil hij zich volgende zomer ook opnieuw bewijzen op de weg.

De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal reed dit seizoen al een viertal crossen, wat op zich nog niet zo veel is. Tot half september koerste hij evenwel nog op de weg, en na een viertal weekjes rust was het dan toch tijd om weer het veld in te duiken. “In Beringen, m’n eerste cross, moest ik er duidelijk weer wat in komen. Maar sinds Ardooie is het almaar beter beginnen gaan, met als hoogtepunt uiteraard de Koppenberg. Toegegeven: ik had er wel specifiek naartoe gewerkt. Het is natuurlijk een cross met betekenis hé, heel mooi om die op je palmares te hebben”, aldus Viktor. “Ook fijn dat er een aparte wedstrijd voor beloften was, dat is ook wel goed voor het zelfvertrouwen.”

Wegtrainingen

“Vooraf had ik met mijn trainer afgesproken om geen vol seizoen te rijden in het veld, want ik wil ook een mooi seizoen rijden op de weg. Maar goed, zoals de vorm nu is, heb ik toch nog wat crossen aan m’n programma toegevoegd. Ik amuseer me, en als de vorm zo goed is, zou het toch zonde zijn om die niet te gebruiken. Ik blijf tussendoor ook m’n wegtrainingen onderhouden, zo heb ik al een weekend niet gecrost om duurtrainingen te kunnen doen.”

De tweedejaarsbelofte mag dan wel geen specifieke doelen hebben voor de komende weken, het is natuurlijk wel logisch dat hij voor de wedstrijden van de X2O-trofee – die allemaal een aparte beloftenreeks hebben – net iets meer ambitie heeft. “Maar ik wil deze keer meer focussen op de daguitslagen dan op het klassement. Vorig jaar heb ik me net iets te veel druk gemaakt in het klassement. In januari zijn er natuurlijk nog de kampioenschappen, maar daar ben ik nu nog niet mee bezig. Sowieso eerst de drukke eindejaarsperiode goed doorkomen, en dan zien we wel.”

Stappen zetten

Ook op de weg wil Vandenberghe verder blijven groeien. “Afgelopen zomer heb ik mogen meekoersen met het Soudal-Quick Step Devo Team, waar ik veel bijgeleerd heb. Zonder te focussen op specifieke wedstrijden of resultaten wil ik dit jaar weer dezelfde stappen kunnen zetten”, aldus de student werkvoorbereiding hout van Vives Roeselare. (RRK)