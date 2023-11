Vijfde editie van internationale topveldrit CAPS Urban Cross Kortrijk: “Nieuwe feesttent zorgt voor ambiance”

Op zaterdag 25 november vindt in het stadscentrum opnieuw de CAPS Urban Cross plaats. Voor het vijfde jaar op rij zakt de wereldtop van het vrouwen- en mannenveldrijden af naar Kortrijk. Deze cyclocross is een onderdeel van de X²O Badkamerstrofee, een wedstrijdserie die bestaat uit acht veldritten.

Een houten jubileum voor de CAPS Urban Cross. Het parcours van de veldrit bevindt zich in de omgeving van het Koning Albertpark en Buda Beach, en dat is uniek. “Het parcous loopt dwars door de stad, op slechts enkele honderden meters van de Grote Markt. Dat is atypisch voor zo’n soort crossen. Op twee plaatsen kruist het parcours de Leie, via de Groeningebrug en de Collegebrug. Er zijn weinig crossen waarbij de renners continu zichtbaar zijn”, zegt meervoudig wereldkampioen veldrijden en parcoursbouwer Erwin Vervecken. De organisatie is in handen van Golazo Sports in nauwe samenwerking met Stad Kortrijk.

De CAPS Urban Cross Kortrijk mag dan wel een ‘stadscross’ zijn, de typische ingrediënten van een cross zullen het wedstrijdbeeld bepalen: passages door het zand, korte heuveltjes en snelle grasstroken aan de boorden van de Leie.

Top drie vrouwen aan de start

Voor het eerst dit seizoen verschijnt de top drie van het WK veldrijden in Hoogerheide samen aan de start: Fem van Empel, Puck Pieterse en Lucinda Brand. Wereld- en Europees kampioene Fem van Empel maakt haar comeback na een pauze na haar Europese titel in Pontchâteau. Ze won op 1 november de openingsmanche op de Koppenberg bij de vrouwen en is leidster in de Soudal Ladies Trophy. Voor het eerst sinds de wereldbekerwedstrijd in Waterloo zal Fem van Empel de strijd aangaan met haar land- en leeftijdsgenote Puck Pieterse. Ook Lucinda Brand – die na blessureleed terug naar het beste vorm toegroeit – wil zich maar al te graag in de strijd om de zege laten gelden. Spektakel verzekerd.

“Zowel Fem als ik hebben nog nooit in Kortrijk gereden. Voor allebei is het dus een stap in het onbekende, maar door de aard van de cross verwacht ik dat alles dicht bij elkaar zal liggen en we een spannende wedstrijd zullen krijgen”, zegt Puck Pieterse. In de wereldbekermanche in Troyes moest ze nog het onderspit delven tegen Ceylin del Carmen Alvarado. “Ik had uiteraard heel graag willen winnen, maar botste gewoon op een heel goede Ceylin. Na slechts 2,5 week trainen is het ook niet zo gek dat nog niet alles op zijn plaats viel en misschien is dat niet slecht dat het niet meteen een gewonnen zaak is als ik naar de cross ga. Dat zijn momenten waar je veel uit kan leren, ook tactisch. Het zorgt ook voor extra motivatie.”

Schepen Wouter Allijns, Erwin Vervecken, Koen Verledens, kabinetsmedewerker Arthur Vandenbulcke en projectleider Topsport Romanie Poté © MD

Nieuwe leider bij de mannen

Bij de mannen krijgen we sowieso een nieuwe leider in de X²O Badkamers Trofee. Thibau Nys, de winnaar van de Koppenbergcross, verschijnt niet aan de start in Kortrijk. De strijd om de leidersplaats ligt dus helemaal open. Eli Iserbyt kan in zijn achtertuin als eerste renner de CAPS Urban Cross Kortrijk voor de tweede keer op zijn naam schrijven. Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Niels Vandeputte en Cameron Mason zullen hem de zege en de leidersplaats echter niet cadeau geven.

Toevoeging feesttent

Wel nieuw in de CAPS Urban Cross in Kortrijk is de feesttent. Vanaf 13 uur zal een dj er voor een gezellige crossambiance zorgen. De feesttent is gelegen aan de kant van Budabeach aan de IJzerkaai en is ook de ideale plek om achteraf nog even te komen nagenieten. “Het wordt al de vijfde editie van de CAPS Urban Cross Kortrijk, een houten jubileum dus. We vieren dat met de toevoeging van een feesttent voor het grote publiek. Een must voor elke cross. Deze wedstrijd heeft echt wel zijn plek op de kalender veroverd. En dat is ook te merken aan het deelnemersveld. Bij de mannen komt uiteraard local hero Eli Iserbyt aan de start samen met Europees kampioen Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar. Het mannelijk deelnemersveld is enorm sterk en bij de vrouwen is het al helemaal uniek. De CAPS Urban Cross Kortrijk wordt het strijdtoneel van de queens of cyclocross: van Empel, Pieterse en Brand. Een duel om naar uit te kijken”, reagaeert Wouter Allijns, schepen van Sport.

Tickets te koop via www.capsurbancross.be.