Veldrijder Stan Deram op dreef: goud op PK, zilver op VK: “Op het BK hoop ik op de top 15. Als alles meezit moet dat lukken”

Derde in Beernem, tweede in Kerniel. Veldrijder Stan Deram (17) lijkt onder stoom te komen. Piekte hij perfect richting het Belgisch kampioenschap van zaterdag 11 januari in Heusden-Zolder? Dat wordt snel duidelijk.

De derde plaats in Beernem leverde de pion van het Van Moer Logistics Cycling Team de West-Vlaamse juniorentitel op. Twee buitenlanders, een Duitser en een Amerikaan, gingen hem in deze veldrit vooraf.

“Op het einde van de cross was het bij mij een beetje op, beide buitenlanders gingen te snel”, gaf Deram eerlijk toe. “Gelukkig kon ik Miel De Clerck nog afhouden. In de finale ging ik over die twee buitenlanders en kon ik meer afstand nemen van Miel. Dat duo ging weer over mij, ze reden een bijzonder snelle finale. Zo kwam ook Miel weer dichter.”

Deram hield stand op de derde plaats en mocht de nieuwe West-Vlaamse kampioenentrui aantrekken. “Die titel betekent vrij veel voor mij”, verraste hij meteen na de podiumceremonie. “Tot nog toe was mijn seizoen niet zo goed. Na een wedstrijd draaide ik twee keer weg. Van mijn dokter mocht ik niet trainen tot ik een cardioloog had bezocht. Gelukkig is er niets aan mijn hart.”

Zodat Stan Deram trainingen en competitie kon hervatten. In het Limburgse Kerniel deed hij afgelopen zaterdag een gooi naar de Vlaamse titel. Die moest hij aan Dries Heirbaut laten. Deram veroverde zilver. Een opsteker richting het BK in Heusden-Zolder. Daar sluit hij zijn veldritseizoen af.

“Geen idee wat ik van het Belgisch kampioenschap mag verwachten”, aldus Deram. “Ik hoop er top vijftien te halen. Als alles een beetje meezit moet dat lukken. Dit seizoen kende ik nog niet veel meeval. Ik ben enkele keren gevallen, had ook problemen met mijn fiets. In Balegem reed ik op kop toen ik in een afdaling in een verkeerd spoor belandde. Zo knalde ik tegen een boom en kon ik niet meer verder.”

Duinencross

Voor het BK komt Deram nog twee keer in actie. Vrijdag 3 januari werkt hij in Koksijde de Duinencross af. En twee dagen later trekt hij naar Dendermonde waar de cross voor junioren niet tot de Wereldbeker hoort.