Veldrijder Gerben Kuypers breekt sleutelbeen: crossseizoen zit erop

Gerben Kuypers heeft zondag bij een valpartij in de wereldbekerveldrit van Namen een sleutelbeenbreuk opgelopen. Hij is inmiddels geopereerd.

Bart Wellens, zijn sportdirecteur bij Charles Liégeois Roastery CX, bevestigt het nieuws aan Wielerflits maar wil zich nog niet uitspreken over de rest van zijn seizoen. “We hopen niet dat dit einde seizoen betekent, maar ik denk het wel”, aldus Wellens. “Het is eerst afwachten wat de dokters te zeggen hebben. De planning was normaal tot en met het WK (op 2 februari in Liévin, red) en dan beginnen aan de wegcampagne.” Op de weg verdedigt Kuypers de kleuren van Intermarché-Wanty.

“Na het trainingskamp met de wegploeg Intermarché-Wanty in Alicante kwam ik met een zeer goed gevoel aan de start van de Wereldbekercross in Namen”, zei Kuypers in een reactie. “Een belangrijke wedstrijd voor onze Waalse hoofdsponsor Charles Liégeois Roastery. Ik kon bevestigen met een uitstekende start. Samen met Kevin Kuhn streden we aan kop van de koers voor de podiumplaatsen, tot mijn valpartij half koers. Na de wedstrijd ben ik meteen met onze ploegleider Bart Wellens naar het AZ Herentals vertrokken, waar ik dankzij de goede opvolging van het medische team van Intermarché-Wanty al vier uur na mijn valpartij geopereerd kon worden. Alles is goed verlopen. Ik heb een goede nacht achter de rug, het is de eerste stap richting het begin van mijn revalidatie. Na mijn verstoorde winter vorig seizoen is dit opnieuw een grote tegenslag. Maar ik wil het relativeren, ik wil mijn focus verleggen naar mijn wegseizoen met het World Team, waarvoor ik ook een mooie ambitie koester.”

“Kuypers onderging een operatie aan het gebroken sleutelbeen. Hij zal een week rust inbouwen, waarna hij progressief op de rollen zal kunnen beginnen te trainen”, gaf teamdokter Gerald Ackerl mee. “Kuypers zal dus helaas een punt achter zijn veldritseizoen met Charles Liégeois Roastery CX moeten zetten, maar we verwachten dat hij voldoende hersteld zal zijn om in januari aan te sluiten bij de volgende stage met het World Team in Alicante.”

Gerben Kuypers (24) werd dit seizoen vijfde in Ruddervoorde en Kortrijk en zevende op het EK in het Spaanse Pontevedra, maar stond nog niet op een podium.