Tomabel-Inofec blijft instaan voor regionale veldrit: “Als wij dit niet doen, wie wel?”

Aan topveldritten geen gebrek in West-Vlaanderen. Ardooie, Ruddervoorde en Kortrijk zijn al voorbij. Koksijde, Gullegem, Otegem en Middelkerke komen nog. Inzake B-crossen is het ook in onze provincie mager geworden. Enkel Ardooie (30/11) en Beernem (26/12) blijven.

Het Tomabel-Inofec Cycling Team staat op zaterdag 30 november en zondag 1 december aan de Waterbek in Ardooie in voor een tweedaagse. Zaterdag staan er veldritten voor elite 2, beloften, junioren, nieuwelingen, elite 3 en masters op het programma. Zondag is de beurt aan miniemen en aspiranten.

“Zoiets organiseren is een opgave”, geeft Klaas Thermote, voorzitter van het Tomabel-Inofec Cycling Team, toe. “We blijven volharden. Het opzet van onze club is kinderen opleiden richting veldrijden. Als zelfs wij geen crossen meer organiseren, wie dan wel nog? Doen wij het niet, zouden we niet mogen klagen dat er nog amper veldritten voor de jeugd zijn.”

Dus houdt Tomabel-Inofec vol. De club trekt al voor de vijfde keer richting de Waterbek in Ardooie. “Vorig jaar voerden we een verandering door”, gaat Thermote verder. “We maakten van zondag een familiedag. Dan komen de jongere leeftijden aan bod. En is er meer publiek. Zondag is onze hoogdag.”

Moddercross

Hoe zwaar het parcours aan de Waterbek zal zijn valt af te wachten. “Vorige zaterdag hebben we nog eens onze toer op de omloop gedaan”, vertelt Thermote. “We hebben de naam een moddercross te zijn. Ik heb de indruk dat het dit keer zal meevallen. Bij ons blijft het een ouderwetse cross. Sommige renners kijken daar elk jaar hard naar uit. Omdat er niet veel meer zijn.”

Bij de B’s kan Robin Alderweireld voor het vierde jaar op rij winnen. Het aantal inschrijvingen bij de nieuwelingen swingt de pan uit. Logisch, want de eerste drie weken van december zijn er in Vlaanderen geen veldritten voor U17. “Voor de twee reeksen tel ik ongeveer 90 voorinschrijvingen”, glundert Thermote. “Inzake deelnemers ziet het er goed uit. Het is een opgave om het financieel rond te krijgen. We denken dat het gelukt is. Deze tweedaagse geven we niet uit winstoogmerk, wel om jongeren kansen te geven.”

Om deze veldrithappening op het getouw te zetten worden de hoofdsponsors Tomabel en Inofec niet extra aangesproken. “Die bedrijven staan bij ons op een voetstuk, we vragen hen geen extra steun voor onze crossen”, benadrukt Thermote. “Voor de veldritten hebben we een tiental partners die op onze affiche staan. Uiteraard proberen we onze shirtsponsors in beeld te brengen.”

Drie jaar extra

Zowel Tomabel als Inofec verlengden hun overeenkomst met het team voor de volgende drie jaar. “Dat is super”, geeft Thermote toe. “In januari pakken we uit met nieuwe truitjes. Tomabel en Inofec doen met veel goesting verder. Ook al waren het geen moeilijke onderhandelingen, zoiets is toch altijd een beetje spannend. We hebben ook enkele kleinere nieuwe sponsors. Heel belangrijk, want we willen geen gigantisch hoog lidgeld vragen.”

Het Tomabel-Inofec Cycling Team heeft extra middelen nodig, want het ledenaantal groeit. “In drie jaar gingen we van 40 naar 65 renners”, verduidelijkt de voorzitter. “Het is niet onze bedoeling een club van 200 rennertjes te worden. We willen vooral een heel familiale club blijven. Daarbij hebben we graag dat de ouders een beetje helpen bij de werking.”

Ongeveer 80 procent van de crossers van Tomabel-Inofec bestaat uit miniemen en aspiranten. “We hebben ook enkele nieuwelingen, twee junioren en twee beloften”, gaat Thermote verder. “Miles Gevaert is één van onze beloften. Hem zien we soms op tv. Daar kijken de jongeren naar op.”

Uiteraard hoopt de organiserende club dat enkele eigen renners zondag goed scoren. Met Briek Verfaillie, Nastja Hellebuyck en Irene Persyn heeft de club bij de U15 drie provinciale kampioenen. Verfaillie en Hellebuyck werden afgelopen zondag in Maldegem, respectievelijk bij de 13- en 14-jarigen, vijfde op het BK. “Komende zondag horen zij tot de kanshebbers”, besluit Thermote.