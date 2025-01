Titelverdediger Elise Coussens: “Snelle omloop niet mijn ding”

Een jaar lang mocht Elise Coussens (15) genieten van de Belgische veldrittitel. Die trui veroverde ze bovendien in eigen Meulebeke. Zaterdag zal ze in het Limburgse Heusden-Zolder haar titel van twaalf maand geleden verdedigen.

Zaterdag 13 januari 2024 staat voor eeuwig en altijd in het geheugen van Elise Coussens gegrift. Op de sintelbaan in het Abeelstadion bolde ze bij de meisjes nieuwelingen als vierde over de streep, voorafgegaan door drie tweedejaars. Zo werd ze als nationaal kampioene bij de eerstejaarsnieuwelingen gehuldigd.

“Het parcours in Meulebeke was in mijn voordeel”, blikt de uittredende kampioen nog even terug. “Toch was die titel een verrassing, want ook met één minuut voorsprong. In Heusden-Zolder zou het een snelle omloop zijn. Niet meteen mijn ding, maar ik ga zaterdag mijn best doen. Ik heb ook de indruk dat ik goed voorbereid ben op dit nieuwe kampioenschap.”

Zilver

In de laatste week van 2024 werkte de nationale kampioene twee andere kampioenschappen af. In Beernem moest ze de West-Vlaamse titel aan Phebe Blieck laten. Twee dagen later ging ze haar kans in het Vlaams kampioenschap in Kerniel. Daar werd ze zesde en tweede bij de tweedejaarsnieuwelingen.

“In Kerniel lag er ook veel modder, die omloop lag me dus wel”, gaat Coussens verder. “Yana Parthoens was de enige tweedejaars die me voorafging. Vorige zaterdag heb ik in Vilvoorde gereden. Daar lag het een beetje nat en moest ook wat geklommen worden. Dat lukt, maar er zijn meisjes die beter bergop rijden. In Vilvoorde eindigde ik vijfde.”

Uiteraard genoot Elise Coussens een jaar lang van het statuut van Belgisch kampioene. Bij de meisjes nieuwelingen lijkt eerstejaars Lentel Huys boven iedereen uit te torenen. De tweedejaarsnieuwelingen zijn aan elkaar gewaagd. Het BK – eerste- en tweedejaars rijden samen, maar er worden twee podia gevormd – wordt bij de meisjes geboren in 2009 een dubbeltje op z’n kant.

Concurrentes

“Yana Parthoens, Phebe Blieck en Itta De Gendt worden mijn voornaamste concurrentes”, weet Coussens. “We zijn aan elkaar gewaagd, iedereen kan van iedereen winnen. In elk geval heb ik genoten van de voorbije maanden in de Belgische kampioenentrui. Dat nemen ze mij niet meer af.” (HF)