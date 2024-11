Thomas Joseph volgt Mario De Clercq op als ploegleider bij Pauwels Sauzen

Mario De Clercq is al jaren een manusje-van-alles binnen veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Om de 58-jarige De Clercq een beetje te helpen en de toekomst te verzekeren heeft hij sinds kort Thomas Joseph naast zich gekregen. De 27-jarige West-Vlaming leert de knepen van het vak van ervaren rot De Clercq.

“Sinds het ontstaan van de ploeg, zo’n 18 jaar geleden, ben ik erbij”, legde de drievoudig wereldkampioen veldrijden uit. “Ik probeer ervoor te zorgen dat onze renners zo weinig mogelijk zorgen hebben. Ik ga de komende weken, maanden en jaren mijn ervaring doorgeven aan Thomas Joseph. Thomas heeft zes jaar bij ons in de jeugdploeg gezeten en ik vond hem toen al een beetje de kapitein van zijn generatiegenoten. Een tijdje geleden viel zijn naam opnieuw als mijn opvolger en dat is nu een feit.”

Thomas Joseph moest niet lang nadenken toen hem de vraag werd gesteld om De Clercq bij te staan, en hem over enkele jaren op te volgen. “Ik heb ervaring op de weg, het veld en het gravellen. Dat is een voordeel. Maar Mario De Clercq heeft nog een pak meer ervaring. Hij heeft het allemaal gezien. Hij was ook mijn coach en weet de renners perfect te leiden. Ik was zondag op het Europees kampioenschap en ik had direct een goed gevoel. Het veldritwereldje is heel klein. Er is qua renners en begeleiders weinig verschuiving en dat heeft zijn charmes.”

“Ik verwacht niet dat Thomas Joseph al onmiddellijk kan overnemen van Mario De Clercq”, vulde manager Jurgen Mettepenningen aan. “We hebben een groeiproces van twee tot drie jaar voor hem voor ogen.”