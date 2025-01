Provinciaal kampioene Phebe Blieck: “BK wil ik winnen”

West-Vlaams kampioene veldrijden Phebe Blieck trekt met een duidelijk doel naar het Belgisch kampioenschap voor meisjes nieuwelingen in Heusden-Zolder: ze wil bij de tweedejaars de driekleur!

In Beernem veroverde de studente natuurwetenschappen de West-Vlaamse titel cyclocross. Geen grote verrassing, want Blieck grossiert in provinciale truien. “Al enkele jaren in diverse disciplines”, vertelt ze. “Zowel op de weg, in het mountainbiken als het veldrijden. Reeds enkele jaren op rij. Enkel in het veldritseizoen 2023-24 greep ik naast de West-Vlaamse titel.”

Op tweede kerstdag veroverde ze die trui wel. “In het begin van de cross in Beernem lag ik meteen wat achter op drie meisjes, maar op de lange rechte stukken kon ik er naartoe rijden”, doet Blieck het wedstrijdverhaal. “Eén meisje (Lentel Huys, red.) kreeg ik niet meer te pakken. Op de lange stukken kon ik mijn kracht kwijt en kon ik alle andere rensters steeds meer achterstand aansmeren. Voor mij is die provinciale titel belangrijk, want toch wel het eerste grote doel dit veldritseizoen.” Twee dagen later trok Blieck naar Kerniel voor de Vlaamse titelstrijd. Ook daar haalde ze het podium. “Algemeen werd ik achtste en derde bij de tweedejaarsnieuwelingen”, gaat ze verder. “Er lag veel slijk op het parcours. Niet meteen mijn ding. Uiteindelijk is het best goed gelukt. Met die bronzen medaille van dat Vlaams kampioenschap was ik tevreden.”

Zaterdag strijden de meisjes nieuwelingen in Heusden-Zolder om de nationale titels. Eerste- en tweedejaars verschijnen samen aan de start, maar strijden om aparte titels. “In mijn leeftijdscategorie wil ik winnen”, blikt Blieck vooruit. “Heel veel tweedejaars zijn ongeveer even sterk. Yana Parthoens wordt een taaie opponente. Er zijn nog een paar sterke nieuwelingen. Het soort parcours bepaalt vaak de volgorde tussen de diverse rensters.”

Op 1 januari stapte Phebe Blieck over van AA Drink Young Lions naar Acrog-Tormans. “Bij Acrog-Tormans kan je meer richtingen uit, mijn vorige ploeg is vooral op het veld gericht”, staaft de provinciale kampioene haar transfer.” (HF)