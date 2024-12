PK veldrijden Beernem: “Minder volk geen probleem”

Tijdens de regionale veldrit in Beernem was het op tweede kerstdag niet superdruk. Marc Blomme, secretaris van Wielercomité Beernem, moet de afrekening nog maken. Hij vermoedt dat over de hele dag circa 600 mensen een toegangskaartje kochten.

Voor het tweede jaar op rij werd in Beernem gestreden om de West-Vlaamse cyclocrosstitels. De provinciale afdeling kon voor het eerst de nieuwe truien – het ontwerp werd gemoderniseerd – uitreiken. De masters beten om 10 uur in de voormiddag al de spits af. Met start om 15 uur sloten elite 2 en beloften de veldrithappening af. Over zes crossen – om het uur weerklonk een startsignaal – zakten 174 renners naar Beernem af. Daar kregen de deelnemers een technische omloop voorgeschoteld.

“Als we de kans krijgen, zullen we ook eind 2025 deze provinciale kampioenschappen veldrijden organiseren”, benadrukt Marc Blomme. “Eind 2023 telden we ongeveer 700 toeschouwers. Dit keer moet ik alles nog samentellen. Ik vermoed dat we circa 600 toegangstickets hebben verkocht. Inderdaad, wat minder dan het jaar voordien, maar dat is voor ons geen probleem. Wij waken erover dat onze organisatie dankzij de mensen die de wedstrijdaffiche sponsoren gefinancierd is.”

Twee rommelmarkten

De opbrengst uit kaartenverkoop en dranktent – soep en Hasseltse koffie waren in trek – dient om de evenementen van 2025 te financieren. “We staan in voor twaalf organisaties”, verduidelijkt Blomme. “Bovendien organiseren we ook nog eens twee rommelmarkten. Allemaal om onze clubkas te spijzen. Want een wielerwedstrijd organiseren, kost heel veel geld. Per wedstrijddag hebben we zevenhonderd euro nodig voor hulppost en ambulance.”

Twee veldritten

Wielercomité Beernem verleent administratieve ondersteuning bij de wielerwedstrijd voor elites en beloften in Assebroek (3/5). De andere koersen zijn organisaties in eigen Beernem: nieuwelingen en junioren op 5 juli; elite zonder contract en beloften op 14 augustus; miniemen en aspiranten op 18 augustus. In de winter worden ook twee veldritten georganiseerd: één voor miniemen en aspiranten en op tweede kerst voor alle andere categorieën. (HF)