Ondanks beperkte mobiliteit blijft Erwin Van Kerschaver veldritten organiseren: “Nog twee jaar doe ik verder”

Erwin Van Kerschaver (68) staat komend weekend in voor veel veldritplezier in het St.-Annapark in Maldegem. Onder meer voor Oost-Vlaamse én Belgische kampioenschappen. Niettegenstaande hij steeds minder mobiel wordt, blijft de Maldegemnaar zich engageren in de sport.

Al enkele jaren heeft Erwin Van Kerschaver mobiliteitsproblemen doordat zijn ruggenmerg langzaam afsterft. “Daardoor krijg ik zowel op het vlak van evenwicht als inzake mobiliteit steeds meer problemen”, verduidelijkt Erwin. “En als ik in mijn bed lig, krijg ik soms spasmen. Ik ga daar niet over klagen. Dat brengt toch niets op. Ik heb mijn vrouw beloofd te stoppen met veldritten te organiseren als ik zeventig ben. Nog twee jaar doe ik verder. Ik ga eens moeten stoppen, met pijn in het hart.”

Ondanks deze gezondheidsproblemen blijft Van Kerschaver heel actief. Drie jaar geleden fietste hij in vijftien dagen naar het Spaanse Orihuela, een trip van 2.200 kilometer. De Maldegemnaar runde ook altijd een sportwinkel.

“Sport is de rode draad door mijn leven”, benadrukt hij. “En uiteraard is mijn kleinzoon Dima een deel van mijn motivatie om veldritten te organiseren. Mijn dochter nam vroeger deel aan missverkiezingen. Vandaar dat ik enkele jaren Miss Sports Belgium heb georganiseerd. Ik wil altijd iets doen voor de mensen die mij dierbaar zijn. Dus ook voor mijn kleinzoon.”

Slijkduivel

Zaterdag 23 november vormt het gemeentelijk park het decor van de Oost-Vlaamse kampioenschappen voor jongens nieuwelingen, jongens junioren en meisjes jeugd. Na proeven voor miniemen in de voormiddag strijden meisjes jeugd (12.30 uur), jongens eerstejaarsnieuwelingen (13.25 uur), tweedejaars (14.15 uur) en jongens junioren (15.15 uur) om de provinciale titels.

“Ik ken niet alle Oost-Vlaamse junioren, maar Dima is bij de junioren kandidaat voor het podium”, weet opa. “Het is heel moeilijk om te volgen wie de andere kanshebbers zijn. Brent Lippens, Matteo Declercq ook. Dat zijn eerstejaars. De tweedejaars ken ik niet zo goed. Dima is eerder een slijkduivel. Hij moet het hebben van de zwaardere omlopen. Een snelheidscross is niets voor hem.”

“We spannen het parcours af met speciale ajuinnetten uit Griekenland”

Al meer dan twee weken is Erwin Van Kerschaver, die zich verplaatst met een scootmobiel, in de weer om het parcours in orde te krijgen. “Samen met een hele groep enthousiaste onbezoldigde vrijwilligers”, gaat de organisator verder. “We laten niets aan het toeval over. Op zondag staan we in voor de Belgische kampioenschappen voor U15, elite 3 en masters. Gewoon palen in de grond slaan en linten spannen: dat kan je voor een BK niet maken. Het parcours en de afwerking moet een kampioenschap waardig zijn.”

De omloop in het St.-Annapark is zoals gebruikelijk gevarieerd en technisch. “Verspreid over het parcours hebben we vijf zandstroken”, verduidelijkt Van Kerschaver. “We hebben ook balken, diverse heuveltjes en een wasbord. Dat wasbord is gesplitst. Na twee bulten maken we een lus en keren de andere kant terug. Op die manier is de omloop nog wat technischer.”

Uitstraling

“Voor het eerst gaan we over de Ede”, gaat Erwin verder. “Dat is een vrij natte zone met een pittig heuveltje. We willen absoluut geen vluchtcross zoals op het Europees kampioenschap in het Spaanse Pontevedra twee weken geleden. We kochten speciale doeken: ajuinnetten die in Griekenland worden gemaakt. Die gebruiken we voor het eerst. Dankzij een tip van de organisator van de Wereldbeker in Hulst. Vroeger spanden we het parcours af met gaasnet. Van de UCI mag dat niet meer worden gebruikt omdat crossers er kunnen in haperen.”

Op die manier doet Erwin Van Kerschaver, ondanks z’n beperkte mobiliteit, het plaatje perfect kloppen. “Ook al voel ik dat mijn mobiliteit verminderd is, we willen de organisatie uitstraling geven”, benadrukt de kranige zestigplusser die wel nog altijd vrij veel fietst. Op sportief vlak zullen enkele Maldegemnaars daarvoor zorgen. Naast Dima Roels, medaillekandidaat bij de junioren, is Emiel Osaer bij de tweedejaarsnieuwelingen topfavoriet. En bij de masters gaan vader en zoon Mario en Laudelino Lammens voor het hoogst mogelijke. Mario bij de 60- tot 64-jarigen, Laudelino bij de elite 3.