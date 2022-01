Middelkerke klaar voor BK veldrijden zonder publiek: “Het moest een wielerhoogdag worden”

Wielerliefhebbers die zaterdag en zondag de strijd om de Belgische driekleur in het veldrijden willen volgen, kunnen dat enkel voor de televisie. Deze week werd beslist dat de kampioenschappen in de omgeving van het Kamp van Lombardsijde het zonder publiek moeten stellen. De organisatoren zien een pak inkomsten verloren gaan.

De drie organiserende partijen – de gemeente Middelkerke, Golazo en Belgian Cycling – moesten dinsdag de knoop doorhakken en beslisten om de kampioenschappen zonder publiek te laten plaatsvinden. Het overlegcomité van donderdag kwam te laat om logistiek nog alles te kunnen regelen. “Wij betreuren dit enorm”, klinkt het bij Golazo. “We hadden uiteraard veel liever georganiseerd met publiek. Het kampioenschap moest een wielerhoogdag worden, maar het allerbelangrijkste blijft dat de wedstrijden kunnen plaatsvinden. De renners kijken er al weken naar uit. Een titelstrijd is toch wel iets speciaals en een jaar rondrijden in de Belgische driekleur is voor een renner belangrijk. Laat het voor de supporters een schrale troost zijn dat zij zowel de wedstrijd voor dames op zaterdag als de wedstrijd voor de elite heren op zondag live zullen kunnen volgen op televisie.”

Grondgebied Nieuwpoort

Ondanks alles beloven het toch acht mooie wedstrijden te worden in Nieuwpoort. Het mag dan wel Middelkerke zijn dat organiseert in het Kamp van Lombardsijde, maar wat velen niet weten is dat het Kamp van Lombardsijde op grondgebied Nieuwpoort ligt.

Het terrein van het BK is voor Freddy Maertens een beetje thuiskomen, want hij was er soldaat

Supervisor van het Belgisch kampioenschap veldrijden Paul Herygers mag dan wel het parcours niet zelf uitgetekend hebben, dat gebeurde door oud-veldrijder Bjorn Rondelez, maar is bij uitstek de zandspecialist onder de veldrijders. “We moeten ons niet aan een modderpartij verwachten zoals we de laatste weken enkele wedstrijden hebben gezien, maar het wordt een echte zandcross. Op het militair domein zijn er enkele duinen die beklommen moeten worden. Naargelang de weersomstandigheden zullen de renners hier naar boven kunnen rijden of de beklimming te voet moeten afleggen. Het is een prachtig parcours en onmiddellijk na de eerste materiaalpost is er een passage op het strand. Ook hier zullen de weersomstandigheden een grote rol spelen, want bij droog weer kan deze zandstrook er heel lastig bijliggen. Ik vind het een prachtig parcours, een kampioenschap waardig. Vooral de vier beklimmingen per ronde zullen in de kuiten bijten”, zegt Paul Herygers.

Soldaat Freddy

De organisatie van het Belgisch kampioenschap werd toevertrouwd aan Golazo. “Wij zijn niet aan ons proefstuk toe”, zegt Christophe Impens van Golazo. “We hebben al verschillende Belgische kampioenschappen in het veld en op de weg georganiseerd en het was ook deze keer weer onze bedoeling om de nadruk te leggen op beleving en comfort voor de supporters. De locatie is ons ook niet vreemd, want we organiseerden er verschillende edities van de hindernissenloop Neptunus Run.”

Freddy Maertens. © Belga

Het kampioenschap heeft voor oud-wielerkampioen en ambassadeur Freddy Maertens een speciale betekenis. “Uiteraard vind ik het fijn dat het kampioenschap wordt gereden op een boogscheut van de plek waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Ik ken deze duinen en de site op het strand wonderwel en wees maar zeker dat de renners het niet makkelijk zullen hebben. Ik ken dit terrein niet alleen omdat ik er in het verleden veel kwam als renner, maar dit terrein is voor mij ook nog op een andere manier een beetje thuiskomen. Ik was hier namelijk soldaat, maar als renner kon ik rekenen op sportieve oversten en kreeg ik heel wat faciliteiten. Ik heb uren getraind in die duinen en op het strand en weet dus heel goed waarover ik praat”, zegt Maertens.

Zowel op zaterdag als op zondag staan er vier wedstrijden op het programma. Op zaterdag zijn er de wedstrijden voor vrouwen nieuwelingen (10 uur), vrouwen junioren (11 uur), mannen junioren (13.45 uur) en vrouwen elite en U23 (15.15 uur). Op zondag rijden de mannen nieuwelingen eerstejaars (10 uur), de mannen nieuwelingen tweedejaars (11 uur), de mannen U23 (13.45 uur) en de mannen elite (15.15 uur).

Het Belgisch kampioenschap veldrijden is niet het enige kampioenschap dat dit jaar in Middelkerke plaatsvindt. Op zondag 26 juni 2022 is er ook het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg, hopelijk tegen dan met publiek.

Alle info over het verloop van de kampioenschappen en de laatste nieuwtjes vind je op www.bkmiddelkerke.be.