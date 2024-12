Michael Vanthourenhout snoept in Citadelcross de zege af van Toon Aerts

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal) heeft zondagnamiddag in Namen de vierde manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven.

In de slotronde ging hij op en over Toon Aerts, die aan de leiding reed maar op de schuine strook in de fout ging. Ook zaterdag in Herentals was Aerts al de pechvogel. Na een bliksemstart kreeg hij toen af te rekenen met een lekke band.

De derde plaats op de Citadel van Namen was voor Emiel Verstrynghe. De Nederlanders Pim Ronhaar en Tibor del Grosso vervolledigden de top vijf.

Voor Vanthourenhout was het de derde zege op rij, na Dublin en Herentals. Het is zijn vierde overwinning van het jaar, eerder was hij ook al de beste in de Jaarmarktcross van Ardooie. In de Wereldbekerstand verstevigt hij zijn leidersplaats.

Verstrynge op podium

Na een afwezigheid vanwege een hamstringblessure verraste Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) zondag met een derde plaats in de Citadelcross van Namen, dat is de vierde manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden.

“Ik kan niet anders dan heel tevreden zijn met deze derde plaats. Ik was met een pak vraagtekens afgezakt naar de Citadel van Namen. Het was immers meer dan een maand geleden dat ik nog eens in competitie was gekomen. Ik had na de Koppenbergcross van Oudenaarde een scheurtje in de hamstring opgelopen en die blessure moest eerst helen voor ik weer kon crossen. Dat ik dan in mijn eerste wedstrijd meteen kan meedoen voor een podiumplaats, is helemaal onverhoopt”, verduidelijkte Emiel Verstrynge.

De 22-jarige Verstrynge was heel de wedstrijd in beeld en zorgde voor het nodige pigment in de cross. “Normaal gezien had ik verwacht zowat rond de vijfde plaats te rijden. Ik voelde me evenwel sterk in dit mythische Namen. Die schuine kant? Daar moest je de focus echt wel houden. Het is er heel lastig. Ook het stuk op de kasseien is heel cruciaal. Ik hoop dat deze podiumplaats een nieuwe boost geeft en dat ik dit goede gevoel kan meenemen naar de wedstrijden die volgen in een periode waarin de crossen elkaar aan een razend tempo zullen opvolgen. Ik mag alvast niet klagen met deze derde plaats. Integendeel.”