Michael Vanthourenhout showt driekleur in Otegem

Maandag vindt in Otegem de 53e editie plaats van de Weversmisdagcross of ‘de herkansing van het Belgisch Kampioenschap’. Na een afwezigheid van twee jaar, door de coronapandemie, zal het weer koppenlopen zijn in de deelgemeente van het West-Vlaamse Zwevegem. De organisatoren bereikten een akkoord met onder andere kersvers Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt.

De laatste vijf edities gingen steevast naar de Nederlander Mathieu van der Poel. In 2020 hield die Tim Merlier en Gianni Vermeersch achter zich. Het is traditie dat de kersverse Belgische kampioen daags na de titelstrijd zijn driekleur showt in Otegem. Slechts weinige keren was dat niet het geval. De laatste keer dat een Belgische kampioen er mocht zegevieren, dateert al van 2013 toen Klaas Vantornout na het behalen van zijn eerste titel Bart Wellens en Sven Vanthourenhout achter zich liet.

“Elk jaar doen wij ons uiterste best om de Belgische kampioen naar Otegem te lokken. Dat is ons met de komst van Michael Vanthourenhout andermaal gelukt, ook al kwam het akkoord er pas zondagavond”, meldt Benny Lavaert, voorzitter van het organiserende comité. “Er lag ook een budget klaar voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar die vertoeven op stage met hun team en starten dus niet. Ons parcours is licht gewijzigd in vergelijking met de laatste editie. Er is de installatie van een nieuwe zandstrook en we hebben ook een strook met wasbordjes. Die sectie is niet zo uitgesproken als de partij in Loenhout, maar het is toch iets nieuws in Otegem. Onze cross zal zijn naam als ‘de herkansing van het BK’ weer alle eer aandoen.”

De vrouwen zijn in Otegem aan hun negende editie toe. Hun laatste editie werd in 2020 gewonnen door Alicia Franck. Zij won voor Ellen Van Loy en de Britse Anna Kay.