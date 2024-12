Michael Vanthourenhout derde op Superprestige Mol: “Mooi dat Van der Poel het wat spannend maakte”

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft maandag ook zijn tweede veldrit van deze winter met overmacht gewonnen. De 29-jarige Nederlander was ook aan het Zilvermeer in Mol met voorsprong de beste tijdens de vijfde manche van de Superprestige. West-Vlaming Michael Vanthourenhout haalde met een derde plek het podium.

Van der Poel plaatste halfweg de wedstrijd een beslissende versnelling. Zandspecialist Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) klampte het langste aan, maar moest in de zesde van tien ronden definitief de rol lossen. Van der Poel reed daarna onverstoord naar een nieuwe overwinning. Een verdienstelijke Sweeck werd tweede op 1:03, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) vervolledigde het podium.

Blij met podiumplaats

“Ik had voor de cross vernomen dat Mathieu van der Poel wat langer ging wachten om aan te vallen”, zei Vanthourenhout. “Hij zou niet zo offensief koersen als zondag in Zonhoven. Het is mooi dat hij het voor ons ook wat spannend maakte, maar uiteindelijk wint hij toch weer met een ruime voorsprong. Ik leg de focus echter liever op mijn eigen wedstrijd. Toen Van Der Poel ging aanvallen, maakte ik een foutje en kon ik daardoor niet meteen reageren. Ik had er de benen wel voor om mee te gaan met Laurens Sweeck maar dat lukte niet door mijn eigen schuld. Ik ben alvast blij met de nieuwe podiumplaats.”

Vanthourenhout is geen uitgesproken zandspecialist, maar maakte naar eigen zeggen toch “enkele goede zandpassages” mee. “Enkel de strook aan de tweede materiaalpost lag me niet”, zei hij verder. “Ik kon daar niet tot op het einde rijden. Ik ben wel blij dat het vandaag beter liep dan de voorbije twee dagen. Derde worden op een parcours dat je niet ligt, is voor mij goed. In Hulst lukte bijna niets. Ik sloeg toen enkele keren tegen de vlakte. We vieren morgen kerstavond met de familie. Dat zal wel rustig gebeuren want er komen op korte tijd nog heel belangrijke crossen aan.”

Goede start

Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) had opnieuw de beste start genomen en kreeg Sweeck, Joran Wyseure (Crelan-Corendon), Van der Poel, Felipe Orts (Ridley Racing Team) en Vanthourenhout in zijn zog, leider Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) reed als negende rond. Orts nam vervolgens het voortouw in een kopgroep met tien renners die de tweede ronde aanvatte. Belgisch kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) maakte een mindere start mee en reed als 19e rond.

De wedstrijd lag even vast tot Van der Poel na dik twintig minuten een eerste versnelling inzette. Enkel Sweeck was bij machte om het achterwiel van de wereldkampioen te houden. Het duo begon aan de vijfde van tien ronden met een voorsprong van elf seconden op Vanthourenhout, Van der Haar, Wyseure en de Zwitser Kevin Kuhn (Charles Liégeois Roastery), Vandeputte volgde op 15 seconden.

Foutje

Bij de daaropvolgende passage aan het Zilvermeer liet Van der Poel Sweeck even in de steek, maar de Leuvenaar knokte zich terug tot aan het achterwiel van de Nederlander. Half cross reden Kuhn, Vanthourenhout, Wyseure en Van der Haar op een halve minuut. Na 33 minuten maakte Sweeck een foutje en reed Van der Poel van hem weg. Vandeputte was er ondertussen in geslaagd het groepje met Van der Haar te vervoegen. Met nog twee ronden voor de boeg ging Vanthourenhout alleen op jacht naar de derde plaats en hield hij zijn podiumplek vast.

In de tussenstand van de Superprestige is Vandeputte, die achter Wyseure als vijfde eindigde, alleen leider met 60 punten. Van der Haar, die zesde werd, is tweede met 59 punten. De zesde van acht manches staat volgende week maandag (30 december) in Diegem geprogrammeerd.

De Zilvermeercross moest het zoals aangekondigd zonder Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) stellen. De Kempenaar zou er zijn eerste veldrit van zijn campagne afwerken, maar ziekte doorkruiste die plannen. Van Aert hoopt er vrijdag (27 december) op de Azencross in Loenhout wel bij te zijn.