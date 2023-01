Michael Vanthourenhout denkt nog niet aan WK: “Eerst genieten van Belgische titel”

Traditioneel blikt de kersverse Belgische kampioen veldrijden in Otegem nog eens terug op de titelstrijd. Deze keer was die eer weggelegd voor Michael Vanthourenhout. Normaal gezien zou de naar Wetteren uitgeweken West-Vlaming naar Spanje op stage vertrokken zijn, maar door het behalen van de Belgische titel besloot hij alsnog in Otegem te starten en pas dinsdag naar het zuiden af te reizen. Michael Vanthourenhout sprak de pers toe in een Belgische kampioenentrui. De cross later op de dag moet hij echter afwerken in zijn trui van Europees kampioen.

“Na de podiumceremonie, interviews en antidopingcontrole hebben we met de ploeg een feestje gebouwd. Ik lag om 2u30 in bed”, lachte Vanthourenhout. “Eigenlijk hoort zo’n feestje er wel bij als je Belgisch kampioen geworden bent. De benen zullen hier in het begin wel nog wat vermoeid aanvoelen, maar ik ben hier niet gekomen om de hoop te vullen. Het deelnemersveld oogt mooi.”

Net na het BK wou Laurens Sweeck Vanthourenhout niet feliciteren. Er was immers dat incident geweest in de materiaalpost. Sweeck voelde zich benadeeld. “Ik heb Laurens na de cross nog gezien bij de antidopingcontrole. Toen was de storm al wat gaan liggen. Wij hebben het toen gehad over wat ons nog te doen staat de komende weken. Er was veel commotie, maar dat is nu wel afgesloten. Hij heeft ook toegegeven dat ik op het einde van de cross de betere was”, verduidelijkte de kersverse Belgische kampioen.

Wat primeert nu, de Europese titel of toch die Belgische driekleur? “Ik denk dat het feestje met de ploeg gisteren die Belgische titel net nog iets specialer maakt. Laurens Sweeck en ikzelf hebben een mooie strijd geleverd. Of die tweede titel dit seizoen nu ook financieel een meerwaarde is? Dat moet ik eens vragen aan Jurgen Mettepenningen, maar ik denk het wel. Of ik nu de beste van de rest ben? Het seizoen tot hiertoe heeft verschillende winnaars opgeleverd. Iedereen had wel zijn periode. Eli Iserbyt pakte zwaar uit. Sweeck deed dat bijvoorbeeld met de Beekse Bergen en ikzelf heb ook enkele mooie dingen laten zien. En natuurlijk zijn er dan nog Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Het WK? Laat me eerst nog even genieten van deze titel”, besloot Vanthourenhout