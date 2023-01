Mauro Adyns rijdt dit seizoen voor Canguru-Latexco: “Hoop er in Kuurne al bij te zijn in mijn nieuw shirt”

Op 26 februari de selectie halen voor Kuurne-Brussel-Kuurne U19. Dat lijkt deze winter het streefdoel van eerstejaarsjunior Mauro Adyns. Hij ruilde het shirt van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare voor dat van Canguru-Latexco.

Het voorbije seizoen was Mauro Adyns goed voor twee zeges (Huise en Dadizele) en een hele reeks tweede en derde plaatsen. Op interclubniveau was een vierde plaats in Bonheiden z’n beste. “Ik heb een tijdje moeten wachten op een eerste overwinning, niettemin ben ik heel tevreden over het seizoen 2022”, beklemtoont Adyns. “Ook de grotere wedstrijden waren niet slecht. In Bonheiden ging ik tien kilometer van de streep solo. Ik werd door drie man bijgebeend en viel in de sprint naast het podium. Jammer. Die dag regende het en stond er veel wind. Zo’n omstandigheden heb ik graag.”

Met Jonge Renners Roeselare kon Adyns heel wat mooie wedstrijden rijden. Toch koos hij voor een transfer. Bij Canguru-Latexco is hij één van de twaalf junioren. “Ploegleider Koen Feys belde mij”, gaat Adyns verder. “Uiteraard heb ik even moeten nadenken over een vertrek bij Jong Renners Roeselare. Omdat ik bij die club goed zat, maar ook omdat enkele andere ploegen geïnteresseerd waren. Uiteindelijk koos ik voor Canguru-Latexco omwille van de kleine groep en het mooie programma. Neen, bang dat ik bij Jonge Renners Roeselare de selecties niet zou halen was ik niet. Alleen moet je bij die club met veel mensen rekening houden. Bovendien ken ik Koen Feys en Nele Devisscher al wat langer. Met hen heb ik een goeie band.”

Het wordt dit jaar uitkijken of hij ook bij de junioren zijn mannetje staat. “Al ben ik eerstejaars, ik vermoed dat ik dit jaar vrij veel grote wedstrijden zal rijden”, blikt Adyns vooruit. “Ik hoop er in Kuurne-Brussel-Kuurne al bij te zijn. Kuurne is niet zo ver van Dadizele. Soms train ik wel eens richting de Vlaamse Ardennen. Voorlopig gaat dat niet verder dan Tiegemberg, want vanuit Dadizele heb ik dan al 35 kilometer enkel. Denk wel dat die korte hellingen uit de Vlaamse Ardennen mij een beetje moeten liggen.”

Drie keer corona

Door een coronabesmetting moest Adyns zijn voorbereiding twee weken terug even onderbreken. “Mijn derde besmetting al”, zucht hij. “Ben er redelijk ziek van geweest. Intussen hervatte ik voorzichtig de trainingen. In de krokusvakantie staat nog een ploegstage in Spanje op het programma.”