Mathieu van der Poel trekt dominantie door in Duinencross van Koksijde

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft donderdag de Duinencross in Koksijde gewonnen, de vijfde manche van de X20 Badkamers Trofee. Voor de Nederlander is het zijn negende zege in evenveel veldritten deze winter.

Van der Poel liet de concurrentie zoals zo vaak deze winter geen enkele kans. Al in de eerste ronde plaatste de wereldkampioen een beslissende versnelling en reed daarna op indrukwekkende wijze naar de zegebloemen. VdP behaalde zo een vierde overwinning in Koksijde, na triomfen in 2017, 2018 en 2019.

Van der Poels landgenoot Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) kwam als tweede over de finish op 1:20. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), vorig jaar winnaar aan de kust voor Van der Poel, vervolledigde het podium op 1:43. De Nederlander Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) eindigde als vierde op 1:53 en verstevigde zijn leidersplaats in het klassement (op tijd).

Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers), het derde lid van de “Grote Drie”, meldde zich woensdag ziek af voor de Duinencross.

De X20 Badkamers Trofee gaat op 27 januari verder met de Flandriencross in Hamme, de zesde van acht manches.