Marion Norbert Riberolle soleert naar de zege in Zonnebeke: “Perfecte week”

Marion Norbert Riberolle (Crelan-Corendon) heeft zaterdag de Kasteelcross Zonnebeke op haar naam gebracht. De 25-jarige Belgische met Franse roots zette na 5 minuten wedstrijd een solo op en rondde die netjes af.

De Nederlandse Larissa Hartog (Giant-Liv) eigende zich in deze Exact Cross de dichtste ereplaats toe. De Amerikaanse kampioene Clara Honsinger (EF Education) vervolledigde het podium. De Luxemburgse Liv Wenzel (SebMotobikes) legde beslag op de vierde plaats, voor Kiona Crabbé (Proximus-Cyclis CT). Na Essen en Otegem was dit de derde zege van het seizoen voor Marion Norbert Riberolle.

Vogel vrijwel meteen gaan vliegen

Kiona Crabbé en de Britse Xan Crees waren het beste weg na de lange aanloopstrook naar het veld. Achter hen volgden de Nederlandse Larissa Hartog, Marion Norbert Riberolle, Febe De Smedt, de Nederlandse Bloeme Kalis en de Luxemburgse Liv Wenzel. Na vijf minuten cross trok Marion Norbert Riberolle op avontuur. Larissa Hartog probeerde de kloof met de nummer drie van het BK te overbruggen en volgde bij het intrekken van de tweede ronde op 7 seconden. Een drietal met Liv Wenzel, Xan Crees en Bloeme Kalis volgde wat verderop.

De ronde daarop was de voorsprong van Riberolle op Hartog al gegroeid naar 17 seconden. Wenzel en Crees reden op 44 seconden terwijl Kalis, Honsinger, Barthels, Crabbé en de Nederlandse Noï Moes al tegen een achterstand aankeken van 53 seconden. Half cross bleef Marion Norbert Riberolle een strak tempo onderhouden. Larissa Hartog had zich netjes op positie twee geposteerd terwijl Liv Wenzel zich ontdaan had van Xan Crees en Clara Honsinger als vierde rond tufte. Deze laatste trok daarop resoluut naar de derde plaats. Marion Norbert Riberolle en Larissa Hartog zou ze evenwel niet meer remonteren. Riberolle soleerde zo, na Otegem, naar haar tweede zege deze week.

Vanhoudt wint bij junioren jongens

Eerder op de dag zette Yoren Vanhoudt de cross bij de jongens junioren naar zijn hand. Hij haalde het afgescheiden van Bern Zimmerman en Tibo Vancompernolle. Brent Lippens won de wedstrijd bij de tweedejaars nieuwelingen, Emiel Osaer bij de eerstejaars nieuwelingen.

Riberolle was heel tevreden met haar nieuwe zege. “Het was een bewuste keuze om hier vandaag te starten. Met twee zeges op rij beleef ik een perfecte week”, vertelde ze na afloop. “Het was nochtans niet gemakkelijk om een strak tempo te rijden op deze bevroren ondergrond, maar dat ik zo vroeg in de wedstrijd alleen op kop kwam te liggen, zorgde er wel voor dat ik goed kon uitkijken waar ik de beste lijnen zou kunnen rijden. Op sommige plaatsen was het een echte ijsbaan en lukte het me amper om recht te blijven. Mijn voeten zijn ook helemaal bevroren. Dat zal pijn doen in de douche straks.”

Morgen/zondag neemt de renster van Crelan-Corendon het vliegtuig naar Spanje. Niet om er in Benidorm te gaan crossen, wel om er een stage met de ploeg af te werken. “Ik kan met een gerust gemoed op stage vertrekken en daar werk ik verder naar het WK toe. Ik was zesde op het Europees kampioenschap in Pontchâteau. Daar was ik niet echt tevreden mee. Ik hoop alvast stukken beter te doen in het wereldkampioenschap. Ik hoop op een goede dag in Tabor en wil daar hopelijk een stek in de top vijf in de wacht slepen en zo een mooi einde breien aan mijn veldritseizoen.”