Louis Decock crost goed als eerstejaarsnieuweling

Louis Decock doet het goed als eerstejaarsnieuweling. In zijn categorie weet hij zich steevast rond de 10de tot 15de positie te plaatsen en hij is daar terecht tevreden mee. Zondag kan je hem aan het werk zien op het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder, waar hij wel een parcours op zijn maat vindt, maar anderzijds geen grote verwachtingen koestert.

“Zoals altijd heb ik quasi geen verwachtingen voor het BK komende zondag, dan kan je ook niet teleurgesteld uitkomen. Op zich is het parcours in Zolder wel iets voor mij: meestal een iets snellere en meer technische cross, niet het loodzware werk. Dat laatste ligt me immers minder goed. Ik probeer gewoon te doen wat ik al het hele seizoen doe: zo goed mogelijk rijden. En als ik de komende weken het huidige niveau kan aanhouden, dan zal ik met een tevreden gevoel het seizoen kunnen afsluiten”, aldus de crosser van Hotond Sporthotel-Litubra Parket-Wielerteam Waregem.

Afgelopen weekend was de Zwevegemnaar nog aan het werk in eigen streek, in Gullegem. “Anders dan bij de meeste veldritten dit jaar, hebben we daar samen met de tweedejaarsnieuwelingen moeten crossen. Dat geeft natuurlijk wel een andere dynamiek, maar ik vind dat ik mijn mannetje toch wel heb kunnen staan ertussen. Een 36ste stek algemeen, en een 12de plaats van de eerstejaars, daarmee ben ik content.” Eerder dit seizoen werd hij ook al 5de in Londerzeel, 8ste in Wiekevorst, 9e in Maldegem en onlangs 7de op het PK in Beernem (5e West-Vlaming).

PK tijdrijden

Deze zomer zal Louis waarschijnlijk ook enkele wegwedstrijden in eigen streek afwerken, maar zonder echte doelen. “Crossen blijft mijn hoofdactiviteit”, klinkt het bij de leerling van de Sportschool Meulebeke. “Maar in en rond Zwevegem zijn er wel enkele mooie wegwedstrijden, die ga ik nu ook niet zomaar laten liggen. Misschien waag ik me ook wel aan het provinciaal kampioenschap tijdrijden, al is het maar voor de ervaring op zich.”

Louis mag dan nog maar 14 zijn (in februari wordt hij 15, red.), toch heeft hij al heel wat kilometers op de teller staan. Hij koerst immers al sinds zijn zevende. Zijn mooiste herinnering is – tot nu toe – zijn enige overwinning, als aspirant in Kontich. “Die zal altijd wel bijblijven”, vult hij aan. (RRK)