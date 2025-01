Lisa Maes naar WK: “Het ziet er redelijk vettig uit”

De meisjes junioren mogen zaterdag om 11 uur in Liévin de tweede dag van het WK veldrijden openen. Belgisch kampioene Sanne Laurijssen, Zita Peeters en Lisa Maes, uit Zedelgem, haalden de selectie. Steile verwachtingen zijn er niet.

“Sanne kan top vijftien, misschien top tien rijden”, beseft Maes. “Ik hoop bij de eerste 25 te finishen. In de Wereldbekers eindigde ik meestal tussen plaats twintig en 25. Het zou mooi zijn indien ik dit op het WK kan bevestigen.”

Eigenlijk was de renster van Acrog-Tormans redelijk nerveus op de dag dat de selecties werden bekendgemaakt. Op het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder ging ze voor een plaatsje op het podium. Maes viel er net naast. Ze was de hele week wat verkouden en stond de dag van het BK op met keelpijn. Vandaar wellicht dat de 16-jarige Aartrijkse atheneumstudente sportwetenschappen – onze Kinderkrak van 2022 – vermoedde dat een selectie voor het WK aan haar neus ging voorbijgaan.

Parcours

“Dat BK liep niet zoals ik hoopte”, geeft ze toe. “Ik dacht niet dat ik de WK-selectie ging halen. Want top twaalf in een Wereldbeker is de norm. Voor mij is dat nog te hoog gegrepen. Zondag in Hoogerheide werd ik, net als de week voordien in Benidorm, 23ste. Na een hele slechte start. Doordat ik weinig UCI-punten heb sta ik bij de start altijd achteraan. In Hoogerheide ging ik als een van de laatsten het veld in. Pas na vijf minuten kwam ik er een beetje door. Ik mocht nog om plaats 22 spurten, maar legde de duimen voor een Spaanse.”

Zoals iedereen is ook Lisa Maes benieuwd hoe het parcours in Liévin eruit zal zien. De laatste Wereldbeker in Liévin dateert al van januari 2008. In die periode stonden nog geen internationale veldritten voor meisjes junioren op de kalender. De voorbije jaren werd in Liévin vaak een manche van de Coupe de France georganiseerd.

“Ik zag al enkele filmpjes van het parcours”, gaat Lisa Maes verder. “Het ziet er redelijk vettig uit. Dat heb ik graag. Voor mij liefst echte cross. Op een redelijk zware omloop kom ik het best tot mijn recht.”