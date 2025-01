Laurens Sweeck maakt favorietenrol waar en wint Duinencross in Koksijde, Eli Iserbyt zesde

Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) heeft vrijdag in Koksijde de Vlaamse Duinencross op zijn naam geschreven, dat is de zesde manche van het seizoen in de X2O Badkamers Trofee.

In de voorlaatste ronde schudde Sweeck Tibor del Grosso af om zo solo richting zijn eerste zege ooit te rijden in de Duinencross. De verrassende Nederlander werd tweede aan de Belgische Kust, Toon Aerts mocht als derde mee het podium op. Eli Iserbyt kwam niet verder dan de zesde plaats, maar blijft wel leider in dit regelmatigheidscriterium met tijdsklassement. Toon Aerts (Deschacht-Hens) is tweede op 2:48. De Nederlander Pim Ronhaar (Baloise Glowi Lions) is derde op 5:18.

Toppers blijven weg

Heel wat toppers zegden op voorhand af voor deze Duinencross, die zo stevig onthoofd werd. Wereldkampioen Mathieu van der Poel, Thibau Nys, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout verschenen om allerhande redenen niet aan de start.

Na het uitstapje aan de Noordzee resten enkel nog de Krawatencross van Lille op 9 februari en de Brussels Universities Cyclocross van zondag 16 februari voor we weten wie de eindlaureaat is van dit regelmatigheidscriterium.

Tibor del Grosso stoof in Koksijde als eerste naar de graszone. Niels Vandeputte schatte die rechtse bocht helemaal verkeerd in en schoof onderuit. Meteen was zijn cross voorbij want voorin ging het gashendel helemaal open. Laurens Sweeck en Tibor del Grosso bleven vol doorgaan en sloegen een kloof op de rest. Een vijftal met Toon Vandebosch, Toon Aerts, Pim Ronhaar, Joran Wyseure en Daan Soete reed op 19 seconden. Iserbyt volgde als 11e op 35 seconden.

Ereronde

Ronhaar trok in zijn eentje op jacht naar het leidende tweetal dat elkaar bleef bestoken met een salvo aan tempoversnellingen. Ronhaar werd opnieuw gegrepen en in de steek gelaten door Aerts en Wyseure. Aerts vatte de voorlaatste ronde aan met een achterstand van 44 seconden, Wyseure reed op 55 seconden, Ronhaar op 1:01. Del Grosso stapelde de foutjes op en moest Sweeck laten rijden na 50 minuten. Laatstgenoemde kon van de laatste ronde een ereronde maken terwijl de 21-jarige Nederlander zijn tweede plaats wist vast te houden.