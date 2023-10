Kasteelcross is thuiswedstrijd voor de familie Van Haesebroucke: “Winnen lukte nog niet”

Voor de wielerfanaten is de Avelgemse deelgemeente Bossuit dit weekend de place to be. Op zaterdag 21 oktober worden op het kasteeldomein aan de Doorniksesteenweg de dranghekken uitgezet voor de tweede Kiwanis Kasteelcross. Het wordt op sportief vlak zeker en vast een voltreffer. Zeker voor de familie Van Haesebroucke, met wedstrijdverantwoordelijke Francky, papa van deelnemer Lasse (14) en echtgenoot van veldrijdster Cindy Bauwens (49).

Met het uitstippelen van de omloop en het plaatsen van het publiciteitsmateriaal waren wedstrijdverantwoordelijke Francky Van Haezebroucke en zijn enthousiaste schoonvader en erevoorzitter Yvan Bauwens een volledige dag bezig.

“De vzw Kiwanis, met over het hele land verspreide afdelingen, ondersteunt jongeren die in hun familiekring de nodige zorgen missen”, legt Francky uit. “In onze regio gaat het hoofdzakelijk om jongeren die in zorgcentrum Ten Dries in Sint-Denijs verblijven.”

Opmerkelijk wat de cross betreft, is ook het steeds groeiende deelnemersaantal. Er mag nagenoeg overal op een opkomst van ruim 300 renners gerekend worden. Dat was onder meer vorig weekend het geval in Deinze-Astene waar ex-renner Dirk Dekeuckelaere voor zijn organisatie 366 inschrijvingen mocht noteren.”

Er stelt zich bijgevolg de vraag waar bij LRC de sleutel van het succes ligt. “Eigenlijk is het niet lang zoeken”, vervolgt Francky. “De brochure met richtlijnen en reglementen is eenvoudig en vlot te lezen. Als sporter bij de federatie aansluiten, is eveneens zo geregeld.”

Familiaal karakter

Er is ook nog het familiaal karakter. Binnen een aantal families zijn er met grootouders, ouders, kinderen en in bepaalde gevallen kleinkinderen bij LRC zelfs vier generaties tussen 8 en +56 jaar aan de slag.

Bij de familie Van Haesebroucke gaat het nog om twee leeftijdsgroepen. Zo haalde moeder Cindy Bauwens (49) dit seizoen in het veldrijden zilver in Deinze-Astene en in Zele, naast brons in Wingene, Zele en Veurne.

“Winnen lukte voorlopig niet”, is Cindy spijtig. “Daar is evenwel een reden toe. Nu zoon Lasse voor de wielersport gekozen heeft en ik hem regelmatig begeleid, rest er na mijn dagtaak onvoldoende tijd om zelf te trainen. Tegen de jaarwisseling wil ik de achterstand wegwerken om hopelijk met succes te kunnen wedijveren met Anja Nobus en de verrassend sterk debuterende Kim Van De Putte.”

14-jarige debutant

Dit seizoen als 14-jarige debuterend in een outfit van vzw Wielerteam Waregem maakte zoon Lasse Van Haesebroucke op zijn beurt snel vorderingen.

“Na twee top-tien plaatsen op de weg verliep de overstap naar het veldrijden vlot”, zegt de student Wetenschappen aan het Koninklijk Atheneum van Avelgem. “Vooral de laatste twee crossen waren prima met de 8ste plek in Veurne en recentelijk de 7de plaats in Deinze-Astene. De dichtste ereplaats behaalde ik vooraf als 5de in Zele.”

Andere vertrouwd klinkende namen die recent van bij Cycling Vlaanderen een stap terugzetten naar LRC en die in Bossuit van de partij zullen zijn, zijn Mario Lammens, Laudolino Lammens, Mario Willems en Nick Van De Kerckhove. De ingang is gratis. (VW)