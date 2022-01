Joran Wyseure tweede in Hexia Cyclocross Gullegem: “Perfecte cross!”

Stond hij nog niet in de tiercés van het BK veldrijden voor beloften, vele crossliefhebbers zullen Joran Wyseure na zijn prachtprestatie in Gullegem aan hun supertrio’s toevoegen. Hij legde in de Hexia Cyclocross enkel de duimen voor Tom Pidcock, de olympische kampioen mountainbike.

In de openingsronde van de veldrit in Gullegem was de pion van het Tormans Cyclocross Team in de vuurlijn niet te zien. “Starten blijft een werkpunt”, geeft Wyseure toe. “Ik ben niet zo explosief, maar in het wedstrijdbegin in Gullegem was het precies alsof ik in elke bocht of bij elke hindernis de verkeerde keuze maakte. Bovendien reed ik lek en moest ik bij de eerste passage aan de materiaalpost wisselen. Toen zat ik 24ste.”

Ik kende een dag waarvan je er maar één, hooguit twee op een seizoen hebt

Halfweg het peloton: de derdejaarsbelofte uit Lichtervelde begon aan een lange achtervolging. Iets voor halfweg dook hij al de top tien binnen. Eén voor één raapte hij renners op, richting de top vijf. Nadat hij Niels Vandeputte passeerde kreeg hij Felipe Orts in het vizier. De Spanjaard reed derde na Pidcock en Quinten Hermans, ploegmaat van Wyseure.

Superdag

“Heel de cross bleef ik mijn eigen tempo rijden”, benadrukt de hogeschoolstudent sport en beweging. “Toen ik de top tien indook besefte ik dat alles wat nog kwam goed was. Ik had een superdag. Inderdaad, in Hulst, in mijn eerste wereldbeker bij de profs, ondervond ik nog veel hinder van mijn rug. Een gevolg van een val in Namen. Maandag kon ik in Torhout bij dokter Demanet terecht. Hij heeft me goed geholpen zodat ik in Gullegem bijna pijnvrij kon crossen. Bovendien kende ik een dag waarvan je er maar één, hooguit twee op een seizoen hebt. Ik reed een perfecte cross.”

Wyseure ging over Orts en kwam in de slotronde bij Hermans. Hij liet zijn Limburgse ploegmaat achter en mocht als tweede het podium op. Naast winnaar Pidcock en nummer drie Hermans. “Een foto om in te kaderen”, lacht Wyseure die zondag tijdens het BK in Lombardsijde zijn 21ste verjaardag viert. “Nu zit ik op een roze wolk, maar na het kampioenschap kan dat helemaal anders zijn. Hopelijk is het weer een slopende wedstrijd. Mits een goeie dag kan ik de titel pakken, maar met dezelfde goeie benen kan ik ook op plaats zeven eindigen. Want zes of zeven Belgische beloften zijn elkaar waard.” (HF)