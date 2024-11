Jasper Vlaeminck boekt eerste zege

In het Vlaams-Brabantse Hever boekte tweedejaarsjunior Jasper Vlaeminck een verrassende zege. Onverwacht, want voordien haalde hij nergens een plek in de top tien.

Ook voor Vlaeminck zelf was de winst in de deelgemeente van Boortmeerbeek een aangename verrassing. “Die veldrit gold als het kampioenschap van Vlaams-Brabant, waardoor alle renners uit die provincie voorin mochten starten”, blikt Vlaeminck terug. “Ze waren met niet erg veel. Ik kende een goeie start, was als vijfde weg en bij de eerste doortocht aan de materiaalpost nam ik de leiding.”

De veldrijder van Jonge Renners Roeselare stond de koppositie niet meer af. “Enkele mannen kwamen dichter, maar in de finale had ik nog een versnelling in de benen”, gaat Vlaeminck verder. “Op dat parcours voelde ik me thuis. Het was een volledig vlakke omloop, een snelheidscross, maar de ondergrond zoog tubes naar beneden. Het was best lastig, dat heb ik het liefst.”

Pieken naar PK

In Maldegem maakte Jasper Vlaeminck kennis met een totaal ander parcours. Het was redelijk technisch, met enkele zandstroken, balkjes, een wasbord en een paar pittige bulten. “Die cross was voor de Oost-Vlamingen het provinciaal kampioenschap”, verduidelijkt Vlaeminck. “Zij mochten de eerste startrijen inpalmen. Op die omloop was het moeilijk om te passeren.”

Vandaar dat hij niet verder geraakte dan rang negen. Zaterdag trekt Vlaeminck naar Ardooie. Dat wordt een zware cross. In z’n agenda staat donderdag 26 december met stip aangeduid. “Het West-Vlaams kampioenschap veldrijden in Beernem”, blikt hij vooruit. “Normaal zal Gust Depraetere daar ook van start gaan. Hem van de titel houden wordt bijzonder moeilijk. Want Gust haalde al enkele keren podia in UCI-veldritten. Zilver of brons, dat moet mij misschien wel lukken. Daar probeer ik voor te gaan.”

Vlaeminck, die vanaf 1 januari 2025 de kleuren van Team MJ Wood verdedigt, beweert dat hij sinds dit jaar ernstiger met de koers bezig is. “Sinds deze zomer train ik meer en beter”, beweert hij. “Dat is een deel van de verklaring voor de progressie.” (HF)