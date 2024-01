Iserbyt favoriet, podium voor Vermeersch of Wyseure? Bondscoach Sven Vanthourenhout wikt en weegt West-Vlaamse titelkandidaten voor BK veldrijden

Geen Wout van Aert en uiteraard geen Mathieu van der Poel zondag, dus krijgen de West-Vlamingen in het crosspeloton een uitgelezen kans om zich in Meulebeke in eigen provincie tot Belgisch kampioen te kronen. Bondscoach Sven Vanthourenhout wikt en weegt voor ons de kansen van Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure en Gianni Vermeersch.

Eli Iserbyt (26): “De topfavoriet”

Sven Vanthourenhout: “Eli is voor mij de grote favoriet. Al zit daar na zijn goede seizoen ook een stuk gunfactor bij. Ik denk dat het voor hem zondag een kwestie wordt van rustig te blijven om dat goede seizoen toch eens om te zetten in een titel. Hij probeert dat nu al een aantal jaar, maar slaagde daar tot dusver nog niet in. Ik denk evenwel dat hij er nu echt wel klaar voor is, ook al is het de afgelopen weken wel wat heet geworden door die ziekte in de kerstperiode. Ik denk echter dat de cross in Zonhoven van vorige week zondag hem voldoende vertrouwen heeft gegeven om verder te bouwen richting Meulebeke. Of die gedwongen rust (Iserbyt moest de crossen in Baal en Koksijde overslaan, red.) een voordeel bij een nadeel was? Dat is moeilijk te zeggen. Het is altijd de vraag hoe diep je moet gaan om die ziekte te boven te komen en bij Eli was het blijkbaar echt wel bittere ernst. Hij zal het zelf ook wel graag anders gezien hebben, aangezien hij de drie klassementen wilde winnen, maar als de stekker er op tijd is uitgetrokken, wat hier wel het geval lijkt, kan het wel goed komen richting dat BK. Vandaar ook dat Zonhoven wel een opsteker zal geweest zijn.”

“Het parcours in Meulebeke moet hem ook wel liggen, want ondanks de vrieskou van de afgelopen dagen, verwacht ik nog steeds een vrij pittige omloop. Er zit immers heel veel water in de grond en het mag de afgelopen dagen dan wel gevroren hebben, toch zal het tegen zondag alweer wat ontdooid zijn en zal het parcours nog wat meer kapotgereden worden. Daardoor zal het een zware cross worden, maar niet in die mate dat er gelopen en gebaggerd zal moeten worden en dat is zeker in zijn voordeel.”

“Hoe het dan kan mislopen? Door de concurrentie, hé. Eli was dit seizoen de beste Belgische crosser, maar hij heeft natuurlijk niet elke wedstrijd gewonnen. Er waren wel meer crossen waar iemand hem toch voorbleef. Daarom moeten we altijd wat voorzichtig zijn met voorspellingen. Toch is Eli voor mij de grootste kanshebber om zondag Belgisch kampioen te worden. Alleen moet je op zo’n dag met alles en iedereen rekening houden. Het ligt vaak heel dicht bij elkaar en het hangt vaak af van details. Dat zal zondag niet anders zijn. Dat Eli volgens de perceptie geen kampioenschapsrenner is? Daar ga ik niet te veel op ingaan. Het is inderdaad hier en daar al eens misgelopen, maar hij heeft ook al vaak genoeg bewezen dat hij wel degelijk kan presteren op een kampioenschap.”

“Iserbyt heeft al genoeg bewezen dat hij wel degelijk kan presteren op een kampioenschap”, aldus Vanthourenhout. © Isosport

Michael Vanthourenhout (30): “Vorm van de dag zal alles bepalen”

Sven Vanthourenhout: “Michael is altijd al een kampioenschapsrenner geweest. Dat was al zo van bij de jeugd. Alleen presteerde hij dan telkens na een degelijk of redelijk seizoen. En dat is nu toch minder het geval. Akkoord, hij is dit jaar inderdaad weer Europees kampioen geworden, maar daartegenover staat wel dat hij dit seizoen ook wel wat op de sukkel is geweest. In vergelijking met de andere favorieten heeft hij eigenlijk het minst voor te leggen. Om het dan opnieuw klaar te spelen om Belgisch kampioen te worden… het kan, al zie ik het niet meteen gebeuren. Door gezondheidsproblemen heeft hij bij momenten meer niet, dan wel op de fiets gezeten en dan mag je nog een kampioenschapsrenner zijn, dat kruipt toch in de kleren.”

“Oké, Michael won vorig weekend in Gullegem, maar een dag later gaf hij op in Zonhoven. Het feit dat je een dag later nog niet hersteld bent, is gewoon een teken dat je niet de vorm hebt die je wil hebben. In Gullegem was hij goed, daar doe ik geen afbreuk van, maar is dat goed genoeg om Belgisch kampioen te worden? Dat betwijfel ik. Ik denk dat er voor zondag toch nog wat bij zal moeten. Maar goed, het is zondag op één dag te doen, dus ik zie hem wel nog steeds dicht eindigen. Maar winnen, dat denk ik niet.”

“Vanthourenhout opnieuw Belgisch kampioen? Het kan, maar ik zie het niet meteen gebeuren”

“Net als dat voor Eli het geval is, moet het parcours Michael wel liggen. Hij heeft daar in het verleden ook al meermaals gewonnen. Alles – ook de weersomstandigheden, de regio, de toeschouwers en het parcours – pleit eigenlijk in zijn voordeel, het zal dan ook louter van zijn vorm van de dag afhangen of hij meedoet voor de titel of niet.”

Gianni Vermeersch (31): “Niets moet, maar hij kan zomaar op het podium staan”

Sven Vanthourenhout: “Ik verwacht niet dat Gianni zal winnen, maar als hij zijn dag heeft, kan hij wel heel lang meedoen. Ik zou niet verbaasd zijn mocht hij uiteindelijk zelfs op het podium eindigen. Zijn voordeel is dat niets moet en dat hij volledig zorgeloos aan de start kan staan en naar dat kampioenschap kan toeleven. Je merkt ook dat hij wel echt groeit qua vormpeil. Gullegem was iets minder, maar dat had ook met pech te maken. Ik denk dat hij gewoon in een hele goede flow zit. Hij ziet er goed uit, hij straalt en met de vorm zit het duidelijk goed. Als hij zondag in het begin van de koers meezit, dan zie ik hem ver komen.”

Sven Vanthourenhout gelooft in de medaillekansen van Vermeersch: “Voor hem moet er niets, maar net op die manier zou hij zomaar eens op het podium kunnen belanden” © Luc Claessen Getty Images

“Of hij me deze winter verrast? Toch wel een beetje. Ik ken Gianni al heel lang en ken zijn kwaliteiten, maar vorige winter haalde hij niet het niveau dat hij in het verleden wel haalde. Ik vond trouwens dat je dat ook zag in het voorjaar van 2023. Hij was wel goed, maar niet zoals het jaar daarvoor. Maar met wat ik nu zie, ben ik ervan overtuigd dat we ook dit voorjaar mooie dingen van hem zullen zien.”

“Ik denk dat het voor Gianni zondag misschien nog wat kouder had mogen zijn, zodat de ondergrond nog iets harder zou geweest zijn. Al denk ik niet dat hij daar heel hard mee bezig is. Hij doet gewoon zijn ding en is ontspannen. Voor hem moet er niets, maar net op die manier zou hij zomaar eens op het podium kunnen belanden.”

Joran Wyseure (23): “Als hij wat ruimte krijgt, zal hij heel lang meerijden”

Sven Vanthourenhout: “Ik denk dat we van Joran een beetje hetzelfde mogen verwachten als van Gianni. Ook hij kan zomaar op het podium staan. Vooral op dit parcours. Als hij mee is in de start en hij krijgt wat ruimte, dan zal hij heel lang meerijden. Joran kan immers een enorm tempo blijven rijden en gaat niet kapot. En ook voor hem geldt wat voor Gianni geldt: niets moet, maar ook hij kan zeker zomaar op het podium belanden. Het parcours zal hem ook wel liggen. Er is veel water gevallen in de afgelopen weken, er zal wat dooi aan te pas komen dit weekend en het parcours zal kapotgereden worden. Daardoor krijgen we een parcours waar Joran echt wel zijn ding zal kunnen doen.”

De concurrenten: “Thibau Nys is grootste bedreiging voor West-Vlamingen”

Sven Vanthourenhout: “De naam die er voor mij uitspringt als grootste concurrent voor de West-Vlamingen is die van Thibau Nys. Ik vond Laurens Sweeck goed in Zonhoven, maar in de lijn van Michael Vanthourenhout in Gullegem: het was goed, maar ik betwijfel of het goed genoeg is om Belgisch kampioen te worden. Thibau is meer iemand van uitersten. Als hij niet goed is, zal hij tiende worden, maar als hij wel een goede dag heeft, zullen ze er héél veel werk mee hebben. Hij is ook een van de weinigen naast Eli die dit seizoen al bewezen heeft dat hij een cross kan winnen en dat lijkt me toch niet onbelangrijk.”