“Hij kampt met abnormale vermoeidheid”: Gerben Kuypers (23) last rustperiode in en rijdt voorlopig geen wedstrijden

Gerben Kuypers rijdt voorlopig geen wedstrijden in het veld. De 23-jarige renner van Charles Liégeois Roastery CX uit Schore begon aan een rustperiode na de Wereldbeker in Gavere op 26 december.

“Gerben Kuypers presteerde goed in de eerste veldritseizoenshelft, wat een bevestiging is van de prestaties die hij aan het einde van het voorgaande seizoen heeft laten zien”, zegt performance manager Aike Visbeek.

Volgende week samenzitten

“Sinds begin december kampt hij echter met abnormale vermoeidheid, waarvoor we met ons medisch team verschillende factoren hebben ontdekt. In eerste instantie willen we weten hoe Gerben op wat rust reageert. Zijn gezondheid heeft prioriteit, er is geen druk om tegen beter weten in te blijven racen. Volgende week komen we weer samen met Gerben, de trainers, Bart Wellens en onze medische staf om te bespreken welke stappen we het beste kunnen nemen.”