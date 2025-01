Geplaagde Iserbyt kijkt uit naar einde van seizoen: “Wil lichaam weer gezond opbouwen”

Eli Iserbyt stond al twee keer op het WK-podium bij de elite, met brons in 2022 en 2023, maar de kans dat hij zondag een nieuwe medaille haalt lijkt eerder klein. De 27-jarige West-Vlaming kampt al jaren met het Piriformis-syndroom. Dit zorgt ervoor dat hij regelmatig zenuwpijnen heeft in het linkerbeen. Vorig weekend speelde het euvel in de wereldbekercross van Hoogerheide, waar hij zesde werd, weer op.

“Het is nog niet 100 procent opgelost”, zegt hij vrijdagavond op een persmoment met de andere Belgische geselecteerden. “In Hoogerheide had ik best wel last. Het is niet leuk dat het maar niet opgelost geraakt dus ergens kijk ik wel uit naar het einde van het seizoen. Dan ga ik uitgebreid de tijd nemen om alles te laten onderzoeken, te resetten van de intensieve inspanningen en mijn lichaam weer gezond op te bouwen.”

Maar eerst is er dus nog de belangrijke WK-afspraak. De renners krijgen in Liévin een pittige omloop voorgeschoteld met veel modder en hoogtemeters. Dat is zeker niet het favoriete type parcours van de vinnige Iserbyt. “Hopelijk blijft het droog en wordt het zo een iets snellere wedstrijd. Met mijn lichaamsbouw en mijn 54 kg is in modder crossen sowieso niet evident. Maar ik moet ermee omgaan en proberen een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten op dit WK”, zegt hij.

Mooie foto

Twee bronzen WK-plakken heeft Iserbyt al in de kast. “Natuurlijk zou ik graag eens zilver winnen, maar met Wout erbij wordt dat heel moeilijk, zeker op zo’n parcours”, beseft Iserbyt. “Ik heb wel een foto van mezelf met Mathieu en Wout op het podium in Hoogerheide (WK 2023, red.). Dat is heel mooi en zou ik graag nog eens herhalen.”