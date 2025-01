Emiel Verstrynge outsider op BK veldrijden: “Wat geweest is, was goed”

Het minste wat je van Emiel Verstrynge kan zeggen is dat hij sinds begin 2020 een kampioenschapsrenner is. Want drie WK-, twee EK- en drie BK-medailles. Nu de Adegemnaar de beloften ontgroeid is, manifesteert hij zich regelmatig tussen de gevestigde waarden bij de profs.

Zonder twijfel gingen de harten van de fans van de 22-jarige crosser zondag kort na de start van de Wereldbekermanche in Dendermonde in overdrive. Verstrynge nestelde zich zowaar in het spoor van Wout van Aert, op diverse domeinen wereldtopper. Hij hield een drietal ronden stand. “Ik denk dat ik op het juiste moment besefte dat het beter was niet langer aan te klampen”, blikt Verstrynge terug. “Toen Van Aert vijf tot tien meter nam, besliste ik niet meer te proberen bij hem te geraken. Want hij ging net iets te snel voor mij. Er kwamen nog vijf ronden aan. Als je op zo’n lastig toertje over de limiet gaat, kan het snel gedaan zijn.” Die drie ronden voor, naast en achter Van Aert koestert hij. “Tijdens de cross dacht ik daar niet aan, de dag nadien kwam dat besef”, geeft de Crelan-Corendon-prof toe. “Als junior ging ik begin 2020 mee naar het WK in het Zwitserse Dübendorf. Dan keek ik naar iemand als Wout van Aert op. Zondag reed ik in de wedstrijd met diezelfde Van Aert. Toch wel uniek.”

Geen favoriet

Wat perspectieven opent voor de toekomst. Ook voor de nabije. Zondag laat Wout van Aert het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder passeren. Emiel Verstrynge, die in Dendermonde de tweede plaats vasthield, zet zichzelf niet bij de topfavorieten op de driekleur. Op parcoursen genre Namen, Gavere, Baal of Dendermonde wel. Voor Terlaemen niet. “Op dat rondje zijn er renners die voor mij mogen worden genoemd”, houdt Verstrynge terecht de druk af. “Het is niet nodig mij nu al bij de top drie van kanshebbers op de Belgische titel te zetten. Druk is er niet. Wat geweest is, is goed geweest. Op het BK kan het wat minder zijn. Dat is niet erg. Op een goeie dag kan ik het podium halen. Vierde eindigen kan ook, negende eveneens.” De cross in Heusden-Zolder – in het verleden Wereldbeker of Superprestige – deed de tweevoudige Belgische beloftenkampioen niet vaak. Het is geleden van tweede Kerstdag 2020. Toen nam hij als eerstejaarsbelofte deel bij de profs. Bij de junioren reed hij er tweemaal.

Koprol

“Ik herinner me van mijn laatste deelname in Heusden-Zolder dat ik in de slotronde in een afdaling over kop sloeg”, aldus Verstrynge. “Dat was het seizoen van het wereldkampioenschap in Oostende. Voor de selectie bij de beloften was het toen spannend. Die val kwam heel ongelegen.” Toch haalde hij de WK-ploeg. In Oostende verraste hij door na Pim Ronhaar, Ryan Kamp en Timo Kielich als eerstejaarsbelofte de vierde plaats te pakken. Intussen lijkt het erop dat hij die mannen – Kielich is tegenwoordig vooral wegrenner – voorbijstak. Zeker op parcoursen die hem liggen. “Toch heeft Heusden-Zolder iets”, vindt de gewezen Europese U23-kampioen. “De voorbije jaren koos ik in de kerstperiode altijd voor parcoursen die me iets meer lagen. En liet ik Zolder schieten. Zondag zal goed positie kiezen belangrijk worden. Ik las dat het parcours richting de finish wat is aangepast. Op die omloop kan iemand die niet de beste is, maar het slim aanpakt, kampioen worden. De laatste weken waren er niet veel crossen genre Heusden-Zolder. Ik ben echt heel benieuwd.”

Ploegenspel

Bovendien is Verstrynge voor Crelan-Corendon niet de enige kanshebber. Laurens Sweeck hoort tot de topfavorieten. En Joran Wyseure, vorig jaar in Meulebeke tweede na Eli Iserbyt, liet de voorbije wedstrijden zien dat hij in vorm is. Wie weet speelt het ploegenspel een rol. “Dat kan, maar daarvoor moet je echt met drie helemaal vooraan zitten”, beseft Verstrynge. “Wat niet makkelijk zal zijn. Met drie van de ploeg aan de start staan is sowieso geen nadeel. We zijn zelfs met vier of vijf, indien Witse Meeussen na sleutelbeenbreuk start. Hij en Toon Vandebosch kunnen er zich op dat parcours ook tussenwerpen. Het wordt een atypische cross. Maar ik kijk er echt naar uit.”