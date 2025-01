Elke Maldegemnaar gratis naar de Parkcross

Op woensdag 5 februari is het Sint-Annapark de plaats van afspraak voor de traditionele eerste officiële veldrit na het wereldkampioenschap. Dit jaar kunnen alle Maldegemnaars gratis naar Parkcross gaan kijken. Ze moeten hiervoor wel een ticket reserveren via www.parkcrossmaldegem.be. Inwoners van Maldegem kunnen hun gratis ticket ook afhalen in het gemeentehuis. Mensen die beschikken over een UiTPas met kansentarief kunnen dan weer in sporthal Meos of aan het onthaal van het gemeentehuis terecht voor een ticket in voorverkoop. Dit kost 2,40 euro. Een toegangsticket in voorverkoop kost 12 euro en aan de kassa betaal je 15 euro. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. Voor de VIP-formules kan je contact opnemen via parkcross@maldegem.be. (MIWI/foto MIWI)