Eli Iserbyt zegt na laatste test af voor Wereldbekercross in Gavere

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) komt donderdag niet aan de start van de zevende manche van de Wereldbeker. De 27-jarige Belgische kampioen kampt met het Piriformis-syndroom, een geknelde zenuw in het been. Maandag werd hij in de Zilvermeercross van Mol pas negentiende, op meer dan vijf minuten van winnaar Mathieu van der Poel. Na een test op kerstdag besliste hij Gavere links te laten liggen.

Iserbyt heeft al een tijd af te rekenen met het Piriformis-syndroom. Dit zorgt ervoor dat de West-Vlaming een zeurende pijn heeft in het linkerbeen. “Op naar de volgende cross. Of mijn blessure opnieuw opspeelde kan ik niet zeggen. Het ging gewoon niet vandaag. Misschien moet ik mijn programma eens herbekijken”, meldde hij na de Zilvermeercross. Op kerstdag ging Iserbyt nog eens testen en besliste hij in samenspraak met de medische staff van Pauwels Sauzen-Bingoal om een tijdelijke stop in te lassen, om op die manier de blessure een beetje te laten helen. De eerstvolgende wedstrijd op zijn programma is de wereldbekercross van zondag in het Franse Besançon.

In de wereldbekerstand is Iserbyt met 102 punten derde, op 38 punten van zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout en zestien van Toon Aerts.