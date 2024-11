Eli Iserbyt start Wereldbeker met zege in Scheldecross

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag in Antwerpen met de Scheldecross de eerste manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven.

Op en rond het strand van Sint-Anneke haalde de Belgische kampioen het solo van Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) en zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout, die een lekke band kreeg in de slotronde. Joran Wyseure (Crelan-Corendon) en Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) vervolledigden de top vijf.

Eerste leider

Iserbyt is daarmee de eerste leider in dit regelmatigheidsklassement, dat hij vorig seizoen als winnaar afsloot. Het is nog maar zijn eerste zege ooit in Antwerpen, vorig jaar werd hij er derde. Voor de 27-jarige West-Vlaming was het de afsluiter van een perfect weekend, want ook zaterdag was hij al de beste in de Exact Cross van Kortrijk. Eerder won hij al in het Nederlandse Heerderstrand, waardoor zijn zegeteller op drie komt te staan. Ook Fem van Empel boekte dit weekend een twee op twee. De volgende manche in de Wereldbeker wordt volgend weekend reeds gereden in de Ierse hoofdstad Dublin.

Thibau Nys en Laurens Sweeck trokken zij aan zij het veld in. Achter hen volgden onder anderen Eli Iserbyt, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Kevin Kuhn, Corné van Kessel, Joran Wyseure, Lars van der Haar en Felipe Orts. Sweeck zette in de derde ronde de lijnen uit en nam wat afstand van Iserbyt, Nys, Vanthourenhout en Van der Haar. Niels Vandeputte repte zich naar dat groepje, terwijl Iserbyt naar het achterwiel van Sweeck reed. Nys bracht alles weer samen, terwijl Joran Wyseure dat gezelschap eveneens vervoegde.

Net voor half cross trok Iserbyt fors door. De Belgische kampioen ranselde de kopgroep hierdoor uiteen. Achter Iserbyt hadden Sweeck, Vanthourenhout en Vandeputte de handen in elkaar geslagen. Bij het aansnijden van de slotronde telde Eli Iserbyt 20 seconden voorsprong op het duo Sweeck en Vanthourenhout. Wyseure volgde op 30 seconden, Vandeputte op 35 seconden en Van der Haar op 45 seconden. De Belgische kampioen kwam niet meer in de problemen.