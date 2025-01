Eli Iserbyt start na ziekte zondag toch op BK veldrijden

Pauwels Sauzen-Cibel Clementines heeft met Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt twee favorieten voor de strijd om de Belgische titel veldrijden van zondag bij de mannen elite in de rangen. Iserbyt moest na ziekte wel afzeggen voor de parcoursverkenning op woensdag en ook passen voor het persmoment dat het team voorzag bij fastfoodketen en cosponsor Quick in Kuringen nabij Hasselt. Maar manager Jurgen Mettepenningen deelde mee dat Iserbyt normaal wel start op het BK.

“Eli is maandag, na de wereldbekercross van Dendermonde, ziek opgestaan. Hij had buikgriep met maagproblemen en nam rust. Vandaar ook wellicht zijn mindere prestatie in zijn laatste wedstrijd. Het moet toen al aan het broeden geweest zijn. Deze ochtend heeft hij voor het eerst getraind. Eli kreeg tijdens die oefensessie wel positieve signalen dus ik kan zeggen dat hij zondag, ondanks alle problemen, zal starten aan het BK”, bracht Mettepenningen goed nieuws.

Weerstand daalt

“Natuurlijk is dit een minpunt in aanloop naar de titelstrijd. We zijn vandaag echter nog maar woensdag. Er resten nog wel enkele dagen om beter te worden. Op conditioneel vlak verwacht ik ook geen terugval bij mijn renner. Eli zal goed zijn, maar natuurlijk is de aanloop verstoord. Hij heeft twee dagen niets kunnen doen.”

“De opeenvolging van de vele wedstrijden zorgen ervoor dat de weerstand bij de renners daalt. Je bent dan sneller vatbaar voor ziektes. De laatste crossen verliepen ook over zware parcoursen. Dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op. Maar ik kan nu al stellen dat zijn deelname niet in het gedrang komt”, verduidelijkte Mettepenningen.