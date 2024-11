Eli Iserbyt pakt in Kortrijk zijn tweede zege van het seizoen

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag de Urban Cross in het West-Vlaamse Kortrijk gewonnen. De 27-jarige Belgische kampioen begon na een halfuur aan zijn solo en haalde het afgescheiden voor Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) in deze vierde Exact Cross van het seizoen. Vandeputte won de sprint met drie van Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) en Jente Michels (Alpecin-Deceuninck). Gerben Kuypers (Charles-Liégeois Roastery CX) werd vijfde.

Het was Anton Ferdinande die als een speer het veld introk. Achter hem volgden Vandeputte, Iserbyt, Vanthourenhout, Toon Vandebosch en de Brit Thomas Mein. Iserbyt zonderde zich na een kwart cross af van de rest maar kwam net bij de ingang van de materiaalpost ten val waardoor hij weer werd opgeslokt door zijn vroegere metgezellen. Net over half cross vormde zich een selecte kopgroep met Iserbyt, Vandeputte, Vanthourenhout, Michels, Ferdinande en Kuypers.

Voor de Belgische kampioen ging het nog te traag en hij ging opnieuw aanvallen na 33 minuten wedstrijd. Hij trok de voorlaatste ronde in met een voorsprong van 21 seconden op Michels, Vandeputte, Vanthourenhout en Kuypers. Iserbyt kwam uiteindelijk niet meer in de problemen. In de strijd voor de dichtste ereplaats kwam het tot een sprint met drie aangezien Kuypers in de slotronde aan de rekker hing. Vandeputte was in de machtssprint duidelijk sneller dan Vanthourenhout.

Tweede zege

Voor Iserbyt is het zijn tweede zege in een Exact Cross dit seizoen. De West-Vlaming zegevierde ook al in het Nederlandse Heerderstrand. In Kortrijk volgde hij zichzelf op als eindlaureaat. “Ik voelde me heel goed in de wedstrijd en prikte daardoor enkele keren. Ook Michael Vanthourenhout trok enkele keren flink door. Wij hebben als ploeg perfect gereden. Ik ben blij dat mijn teamgenoot ook op het podium mag. In ons groepje ging het voor mij net iets te traag. Het was wel niet gemakkelijk om het verschil te maken met die snedige wind maar toch slaagde ik daarin”, zei Iserbyt na afloop.

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal werd het ploegenspel mooi gespeeld met Vanthourenhout die de vlucht van Iserbyt beschermde. “We hadden ons voorgenomen om niet constant een hoog tempo te rijden maar telkens met snokjes uit te pakken. De vorige crossen leerden ons dat dit wel eens de juiste manier van koersen zou zijn. We reden onze eigen koers en het was aan de anderen om hun tactiek aan te passen. Ik sloeg bij mijn tweede aanval direct een mooie kloof. Eigenlijk had mijn eerste aanval al de goede moeten zijn maar ik ging tegen de vlakte en was zo genoodzaakt om opnieuw te beginnen. Bij de tweede poging was het dan wel raak en kon ik gelukkig op de fiets blijven. Dit was mijn tweede zege van het seizoen. Er breekt nu een belangrijke reeks crossen aan. Ik hoop morgen ook goed te zijn in Antwerpen”, sloot de Belgische kampioen af.

Ploegenspel

“Wij hebben ons ploegenspel goed gespeeld”, zei Vanthourenhout na afloop. “We winnen en pakken de derde plaats, dan heb je goed gewerkt. Toen Eli ging aanvallen, hoefde ik toch niet achter hem te rijden en de kloof te dichten. Dat zou pas dom geweest zijn. Het was aan de anderen om het gat dicht te knallen maar aangezien dat niet gebeurde, werd het duidelijk dat Eli vandaag de sterkste van het pak was.”

“Toen ik in de aanval trok, viel het achter mij nooit stil. Het was dan ook nog vroeg en ze lieten me niet rijden. Eli kende meer succes. Met de wind viel het ook wat tegen om alleen in de aanval te gaan. Misschien zitten we morgen wel in een andere positie en moeten we het ploegenspel ondergaan. Het is jammer voor degenen die onze manier van koersen niet goed vindt. Het komt er nu op aan zo snel mogelijk te recupereren in aanloop naar de Wereldbekercross van Antwerpen. Dat is ook een zeer belangrijke wedstrijd met een nieuw klassement dat van start gaat”, besloot Vanthourenhout.