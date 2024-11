Eli Iserbyt derde op EK veldrijden in Spanje

Thibau Nys heeft zich zondag in het Spaanse Pontevedra voor de eerste keer in zijn carrière tot Europees kampioen veldrijden bij de mannen elite gekroond. Eli Iserbyt werd derde.

Op het snelle en technische parcours in Galicië haalde Nys het met een voorsprong van drie seconden op thuisrijder Felipe Orts. Eli Iserbyt werd een handvol seconden later derde. Tweevoudig titelverdediger Michael Vanthourenhout kwam deze keer niet verder dan de tiende plaats.

Voor de 21-jarige Nys is het de tweede gouden medaille ooit op een Europees kampioenschap. In 2019, in het Italiaanse Silvelle di Trebaseleghe, haalde hij het bij de junioren van huidig beloftenkampioen Jente Michels en de Zwitser Dario Lillo.