Eli Iserbyt blijft op de sukkel: “Misschien toch wat crossen schrappen”

Eli Iserbyt knokte zich naar een zevende plaats en houdt nog één punt over in het klassement van de Wereldbeker, waarin Laurens Sweeck hem op de hielen zit. “Het is niet plezant om zo rond te rijden”, stelde hij na afloop van de cross in Overijse, “maar ik bijt op de tanden.”

Eli Iserbyt sukkelt al het hele seizoen met een blessure, maar wist de hinder te beperken met gespecialiseerde rugoefeningen. Door een valpartij op het EK in Namen raakte hij wat meer uit balans en ondervindt hij meer last van zijn blessure.

“Frustrerend”

“Ik kan het niet erger maken door te koersen”, stelde hij nog eens na Overijse. “Maar crossen is toch iets anders en helemaal onder controle heb ik het ook niet. Het is een heel raar gevoel, ik heb gewoon niet genoeg kracht in mijn been om mee te doen voor de knikkers. Dat is frustrerend.”

Rust zou misschien kunnen helpen, maar door de opeenvolging van wedstrijden is dat niet evident. “Ik wil graag alles rijden, maar misschien moet ik dat niet doen. Komende weken moeten we toch één en ander bekijken en evalueren. Als dit gevoel zo blijft, moet ik misschien toch wat crossen schrappen. Mogelijk dan de Wereldbeker in Dublin (11/12) en Val di Sole (17/12), want daarna zou ik toch in Spanje trainen met het oog op de kampioenschappen. Als ik die wedstrijden schrap, kan ik eventueel drie weken in Spanje vertoeven. Maar goed, het is nog te vroeg om dat nu al vast te leggen, misschien gaat het volgende week al beter in Kortrijk en Hulst.”