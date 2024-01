Duinencross lokt opnieuw massa toeschouwers (die vooral voor Wout van Aert kwamen)

De Duinencross in Koksijde werd opnieuw een groot succes. Zo’n 12.000 uitzinnige fans, die het in tegenstelling tot de afgelopen crossen heel beschaafd hielden, zagen er hoe Mathieu van der Poel opnieuw de maat nam van zijn grote concurrent Wout van Aert. “Dit was Vlaamse kermis op z’n best.”

Geen Eli Iserbyt of Tom Pidcock in Koksijde – beide renners moesten ziek verstek geven. En ook streekrenner Gerben Kuypers was er door gezondheidsproblemen niet bij. Toch was er voor de crossfans nog steeds genoeg om zich aan te verlekkeren. Het laatste duel op Belgische bodem van deze crosswinter tussen eeuwige rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert bijvoorbeeld. De weergoden waren de organisatie alleszins goed gezind, want waar delen van het land letterlijk overspoeld worden, brak in Koksijde bij momenten de zon door de wolken.

Mede daardoor hadden de toeschouwers opnieuw vlot hun weg gevonden naar de historische veldcross. “Met meer dan 12.000 waren ze”, glunderde burgemeester Marc Vanden Bussche (Lijst Burgemeester). “Iedereen had vooraf wat schrik voor de weersvoorspellingen, maar de dag is uiteindelijk zonnig begonnen en zonder regen geëindigd. Dit was dan ook echt een van onze topedities. Zo’n massa toeschouwers die naar hier komt om een cross mee te pikken: daar doe je het voor. Daaraan zie je dat mensen in hun vakantie, zij het wel op een werkendag, maar wat graag tijd maken om naar de cross te komen kijken.”

Publiekstrekker Van Aert

Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor Marc Feryn uit Veurne. Hij kwam met zijn kleinzoon Raf (4) een kijkje nemen in de Koksijdse duinen. “Z’n mama en papa moeten werken, dus pakte ik hem met plezier eens mee naar de cross. Zeker hier in Koksijde, wat toch niet ver van de deur is. Ik ben een crossfan en kijk regelmatig op tv, dus wil ik dat Raf dat ook zo snel mogelijk meekrijgt.” Raf zelf heeft nog geen favoriete renner gekozen. Opa Marc daarentegen wel: “Wout van Aert en Sanne Cant.” En dat de aanwezigheid van die eerste samen met die van Van der Poel niet te onderschatten valt, bevestigt ook Marc. Dat Wout en Mathieu hier allebei startten speelde wel mee in mijn beslissing om te komen kijken, ja. Anders was ik hier waarschijnlijk niet geweest”, is hij eerlijk.

Marc trok met zijn kleinzoon Raf naar Koksijde. © TM

Ook Paolo en zijn broer Ruben uit Doornik zijn er voor één iemand specifiek. Hun outfit verraadt in dat op zich al veel. “We zijn hier voor Wout van Aert”, lacht Paolo getooid in Belgisch kampioenentruitje van Wout van Aert. “We volgen hem overal, doorheen het jaar. In de cross, tijdens de Ronde van Vlaanderen, tijdens Gent-Wevelgem… Dit is dan ook niet onze eerste cross. Ook wij hadden deze trip waarschijnlijk overgeslagen mocht Van Aert hier niet gestart hebben. Wie we hoopten dat er ging winnen? Wout van Aert natuurlijk!”

Ruben en Paolo waren volledig getooid in de kleuren van Team Visma Lease a Bike, de ploeg van Wout van Aert. © TM

Helaas, de jongetjes bleven ontgoocheld achter, want opnieuw stond er geen maat op wereldkampioen Mathieu van der Poel. Al in de eerste ronde sloeg hij een kloofje en zijn concurrenten zagen hem pas na de finish terug. En Van Aert? Die werd uiteindelijk ‘pas’ derde na Pim Ronhaar. Geen zege dus voor de Belgische publiekslieveling. Al kon dat de pret allerminst drukken, want in de feesttent bleef de sfeer er goed inzitten.

Geen incidenten

En ook niet onbelangrijk: ook de sfeer rond het parcours was top. Dat was de laatste dagen immers nogal een topic gebleken na het wangedrag van enkelingen in Hulst, waar Mathieu van der Poel vorige week onder meer urine naar zich geworpen kreeg. De organisatie stond dan ook op scherp. Zo werden er onder meer agenten in burger en drones ingezet om eventuele amokmakers op te sporen en werden de renners zelf ook aangespoord om mogelijke ontucht tijdens hun opwarming te signaleren bij de sportverantwoordelijken. De vrees voor ongeregeldheden bleek achteraf gezien echter ongegrond, want grote incidenten waren er niet. Dat zag ook burgemeester Vanden Bussche: “Er zijn inderdaad geen noemenswaardige incidenten geweest en daar zijn we uiteraard heel tevreden over. De sensibilisering heeft zijn vruchten afgeworpen. De cross is hier ook gewoon zo’n traditie. Het was echt Vlaamse kermis op zijn best.”