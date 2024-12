Drievoudig Belgisch kampioen Ilken Seynave (18) uit Geluwe breekt op training sleutelbeen

Eerstejaarsbelofte Ilken Seynave (18) uit Geluwe mag een kruis maken over de rest van het cyclocrosseizoen. Op het jaagpad langs de Leie in Harelbeke kwam ze vrijdag in botsing met een fietser uit de andere richting. Ilken kwam ten val en haar sleutelbeen is gebroken. Ze onderging ondertussen een operatie in het ziekenhuis van Herentals. De operatie is zaterdag goed verlopen.

Ilken Seynave won dit jaar drie keer het BK bij de juniores: veldrijden, mountainbike en op de weg. Alvast een heel uitzonderlijke prestatie.

“Heel jammer, het crossseizoen is meteen over”, zegt vader Vincent. “Net nu ze na het wegseizoen in het ritme begon te komen van de cross en te horen had gekregen dat ze ook de Wereldbeker in Gavere mocht rijden.”

“Ilken was langs de Leie aan het trainen per twee. Een fietser uit de tegenrichting wilde tussen hen beiden rijden, in de plaats van naast hen te passeren. Ilken en haar trainingsmaat waren een deksel aan het ontwijken. Ilken reeds links van het deksel en de andere jongen rechts. Die andere fietser dacht dat hij er tussen kon.”