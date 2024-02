Dominante Zoe Bäckstedt maakt favorietenrol waar bij vrouwen beloften op WK cyclocross

Zoe Bäckstedt heeft zondag in het Tsjechische Tabor op indrukwekkende wijze de wereldtitel veldrijden bij de vrouwen beloften veroverd. De negentienjarige Britse was vooraf de topfavoriete en liet haar concurrentes op de zware modderomloop ver achter zich.

Al vroeg in de eerste ronde forceerde ze de beslissing. Na de eerste passage had de dochter van Magnus Bäckstedt, winnaar van Parijs-Roubaix in 2004, een comfortabele voorsprong van ruim twintig seconden op de eerste achtervolgers.

De Britse kwam op geen enkel moment in de problemen en had na vier ronden aan de finish uiteindelijk 44 seconden voorsprong op de Tsjechische Kristyna Zemanova. Die won voor eigen volk zilver voor de Nederlandse Leonie Bentveld (derde op 55 seconden).

Voor Zoe Bäckstedt, die ook op de weg en de piste successen boekt, is het haar tweede medaille in drie dagen. Vrijdag veroverde ze met het Britse team zilver in de mixed relay, achter Frankrijk en voor België.

De Britse volgt op de erelijst bij de beloften de Nederlandse Shirin van Anrooij op, die haar vorig jaar in Hoogerheide van het goud hield. In 2022 pakte Bäckstedt wel de wereldtitel bij de junioren.

Xaydee van Sinaey was de beste Belgische op de zesde plaats, op 2:14 van wereldkampioene Bäckstedt. Ook Julie Brouwers (negende) en Fleur Moors (tiende) haalden de top tien.

Eerder op de dag schonk Stefano Viezzi Italië een wereldtitel bij de jongens junioren. Het WK wordt zondagnamiddag afgesloten met de regenboogstrijd bij de mannen elite. Alle ogen zijn daarin gericht op de Nederlandse titelverdediger en topfavoriet Mathieu van der Poel.