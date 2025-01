Dikkebandenrace tijdens tweede Memorial Depreitere

Op zondag 26 januari vindt de tweede editie van de Memorial Timothy Depreitere plaats. De cyclocrosswedstrijd vindt opnieuw plaats op Wandel op de Mandel. Nieuw dit jaar is de gratis dikkebandenrace voor wie de sport wil ontdekken. Kevin Descan organiseert dit jaar voor de derde keer de wedstrijd. Voor de tweede keer onder de naam Memorial Timothy Depreitere, een eerbetoon aan zijn neef.

“We hebben het parcours grotendeels gehouden zoals vorig jaar door de positieve ervaring en feedback die we kregen. Dan moet je ook niet veel wijzigingen doorvoeren natuurlijk”, vertelt Kevin Descan (43) uit Kachtem. “De brug van Emelgem zit erin net als twee balken en een bosje met single traject dat wat op en neer gaat en dat wat schuine kantjes heeft.”

De wedstrijd start op het Emelgemseplein en eindigt boven op de Emelgembrug. De renners rijden een ronde van 1,8 km op Wandel op de Mandel. Het is een kindvriendelijk en speels parcours voor jongeren waarvoor wel wat behendigheid nodig is.

Sport promoten

“Naast een wedstrijd voor miniemen, aspiranten en nieuwelingen die de gebruikelijke 5 euro betalen, is er ook een gratis dikkebandenrace om de sport te promoten. We zien namelijk dat de inschrijvingen bij de miniemenreeksen achteruit gaan. Daarom maakten we ook publiciteit in scholen. We hopen op 150 tot 160 deelnemers. Hopelijk zakken er ook nog heel wat nieuwelingen af die vaak stoppen na het BK en zich op de weg voorbereiden.” Ook zoon Wannes (14) zal deelnemen als eerstejaars nieuweling. “Hij doet altijd mee met de top, maar eerste en tweedejaars nieuwelingen komen samen aan de start. Hij hoopt toch in de top vijf uit te komen.” (RV)

Voor de cyclocross zal Emelgembrug voor alle verkeer afgesloten zijn. Parkeren kan bij Prizma Campus VTI. De brug zelf kan je te voet oversteken. De eerste wedstrijd start om 10.30 uur, de laatste rond 15.30 uur.