Daar zijn Wout en co weer: West-Vlamingen wikken en wegen De Grote Drie van de cross

Wout van Aert en Tom Pidcock maken zaterdag hun rentree in het veld tijdens de Superprestige in Boom. Ook Mathieu van der Poel ploetert later deze maand, op 18 december in het Nederlandse Rucphen, voor het eerst weer door de modder. Wat mogen we van de terugkeer van De Grote Drie verwachten? We vroegen het aan Floris De Tier en Xandro Meurisse. “Er zal niks aan te doen zijn. Als je ziet hoe goed ze zijn op de weg…” Dat belooft voor Iserbyt en co.

Floris De Tier en Xandro Meurisse zijn goed geplaatst om hun licht te laten schijnen op de terugkeer in het veld van de drie multitalenten. De twee zijn als renners van Alpecin-Fenix ploegmaats van Mathieu van der Poel, hebben allebei een verleden in het veld én zijn ex-ploeggenoten van Wout van Aert.

Diepe indruk

Zaterdag 4 december is de dag waarop Belgisch kampioen Wout van Aert voor het eerst weer op zijn crossfiets kruipt. Naast de terugkeer van de drievoudige wereldkampioen in het veld is het ook uitkijken naar de rentree van de 22-jarige Brit Tom Pidcock. Als neoprof gooide hij hoge ogen op de weg. Zo werd hij onder meer derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, vijfde in de Strade Bianche en zesde op het WK. Maar vooral zijn prestaties in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race lieten een diepe indruk na. In de Brabantse Pijl won hij een sprintje bergop tegen jawel, Wout van Aert. In de Amstel Gold Race waren de rollen omgedraaid. Van Aert klopte Pidcock in een millimetersprint. Er werd geruime tijd gediscussieerd over wie nu eindelijk won, maar uiteindelijk werd Van Aert toch als winnaar uitgeroepen. Ook in het veld hoopt Pidcock mannen als Van Aert en Van der Poel te kloppen. Vorig seizoen slaagde hij daar één keer in. Na een duel op het scherpst van de snee hield hij Mathieu van der Poel af in Gavere.

Volgens Floris De Tier en Xandro Meurisse moeten Iserbyt, Aerts, Hermans en andere Vanthourenhouts van deze wereld meteen toeslaan, willen ze hen verslaan. “Ze zijn later beginnen crossen dan normaal”, weet Floris De Tier, renner bij Alpecin-Fenix en een man met een verleden in de cross. “Alles staat in functie van het wegseizoen. Als ze nu nog niet top zijn, zal dat met de kerstperiode wel het geval zijn. Er zal niks aan te doen zijn. Als je ziet hoe goed ze zijn op de weg… Het niveau van Eli (Iserbyt, red.) en Toon (Aerts, red.) ligt zeker en vast ook hoog, maar het wordt lastig om met de Grote Drie te wedijveren.”

Xandro Meurisse: “Pidcock zou wel eens de grootste stap gezet kunnen hebben.” © BELGA

Ook Xandro Meurisse, eveneens ploegmaat van Van der Poel bij Alpecin-Fenix en af en toe te zien in het veld, deelt deze mening. Maar hij ziet kansen voor de rest. “Het algemene niveau ligt erg hoog in de cross”, aldus de Kortrijkzaan. “Mannen als Iserbyt, Hermans, Aerts en Van der Haar hebben allemaal een stap vooruit gezet. Ik denk dat Wout direct op niveau zal zijn, want anders start hij niet. Maar om direct die mannen het vuur aan de schenen te leggen, dat wordt moeilijk. Als ze hen willen kloppen, moeten ze het misschien wel dit weekend of volgende week doen. Het is vorig jaar ook gebleken dat ze Van Aert aankonden in zijn eerste veldritten.”

Naast de terugkeer van Wout van Aert is het ook reikhalzend uitkijken naar de comeback van Tom Pidcock. “In Gavere klopte hij Mathieu al eens en dat kan dit jaar zomaar nog eens gebeuren”, vertelt De Tier. “Ik heb gehoord dat Pidcock vroeger begonnen is met trainen dan Van Aert en Van der Poel. Hij is al twee weken langer bezig. Normaal zal hij dus al iets verder staan.” Meurisse ziet Pidcock dit jaar schitteren in het veld. “Hij zou wel eens de grootste stap gezet kunnen hebben. Op de weg was hij echt fenomenaal goed. Als je de Brabantse Pijl kan winnen en ei zo na de Amstel Gold Race, dan weet je dat zijn motor gegroeid is. Ik denk dat we dit seizoen nog meer van die straffe stoten zullen meemaken. Pidcock kan wel eens de grootste verrassing van het crossseizoen worden.”

Wereldkampioenschap

Voorlopig rijdt Van Aert het wereldkampioenschap veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville niet. Een keuze die de West-Vlamingen van Alpecin-Fenix begrijpen. “Het is ambetant dat het in Amerika georganiseerd wordt”, zegt De Tier. “Je kunt altijd last hebben van een jetlag. Een WK in Nederland of België is volledig anders. Dan kan je pas twee dagen voordien naar daar vertrekken en je kunt je meteen daarna opnieuw focussen op het wegseizoen. Maar als de resultaten meevallen in het veld, zal hij volgens mij wel deelnemen.”

Geschiedenis schrijven

Ook Meurisse ziet Van Aert starten over de plas. “Ik denk dat ze die keuze volledig aan hem moeten overlaten. Als dat niet past in zijn voorbereiding op het wegseizoen snap ik die beslissing. Als Wout aan de start staat, maakt hij een kans om wereldkampioen te worden. Voor Mathieu is het WK superbelangrijk. Hij kan geschiedenis schrijven door een vijfde keer wereldkampioen te worden. Op de weg reed hij een goed WK, maar was het net niet goed genoeg en ook de Spelen vielen tegen door die val. Het WK veldrijden is zijn grote doel en negen kansen op tien wint hij ook.”

Meurisse zelf zullen we dit seizoen niet kunnen bewonderen in het veld. “Ik had mijn crossfiets graag van stal gehaald, maar ik ben al genoeg van huis doorheen het jaar. Ik maak nu wat tijd vrij voor mijn gezin en dat doe ik liever dan wat in de koude staan sukkelen”, zegt hij al glimlachend. (Imar Vandenabeele)