Boyan Vandenbroucke heeft al twee tweede plaatsen beet

Het veldritseizoen is ongeveer twee maanden ver. Eerstejaarsnieuweling Boyan Vandenbroucke (14) heeft al twee tweede plaatsen beet. In Kessel botste hij op Andreas Aerts, vorige zondag in Herenthout op Lars Peers.

Begin september bleef het verschil met Aerts in Kessel klein. Nadien werd de Ieperling vijfde in Kasterlee, zestiende in Baal en negende in Ruddervoorde. In Herenthout was Peers te sterk voor de concurrentie. “In de tweede bocht nam Lars al voorsprong”, geeft Vandenbroucke toe. “Daarna reed hij steeds verder weg van ons. Met een tweede plaats haalde ik er het maximum uit. Lars Peers is voorlopig de beste van onze leeftijd.” In veldritten voor nieuwelingen hangt op snelle parcours veel af van de loting die de startplaats bepaalt. UCI-punten hebben U17-crossers nog niet. “In Herenthout lootte ik een plaats op de eerste startrij”, vertelt de pion van Acrog-Tormans. “Toen ik in Kessel tweede eindigde, had ik een slechte loting. Misschien had ik daar, met een betere startpositie, kunnen winnen.”

Sneller

Volgende opdracht voor Boyan Vandenbroucke wordt Niel op maandag 11 november. “Ik bekijk deze eerste winter bij de nieuwelingen als een leerjaar”, gaat de jonge veldrijder verder. “Want het is helemaal anders dan bij de aspiranten. Dat veldritten langer duren, vind ik niet erg. Bij de aspiranten was het vaak heel technisch. In de crossen die ik al bij de nieuwelingen heb gereden, stel ik vast dat het vooral rap gaat. De snelheid ligt hoger.” Voor elke nieuweling is het uitkijken naar het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder. De eerstejaars worden op zondag 12 januari 2025 om 10 uur aan de startlijn verwacht. Boyan Vandenbroucke blijft voorzichtig over z’n BK-ambitie. Daar heeft hij één hele goeie reden voor. “Omdat ik de indruk heb dat de lichting renners geboren in 2010 enorm sterk is”, blikt de student sportwetenschappen vooruit. “Naast Lars Peers zijn er ook nog Tijl Vanhaverbeke, Stan Jammaer, Miel Heuninck en Mathiz Tielens. Op het Belgisch kampioenschap podium halen of top vijf rijden zal voor mij heel moeilijk zijn. Hopelijk kan ik voordien ergens een overwinning pakken. Want dat is goed voor mijn startpositie op het BK.”