Björn Rondelez wint elfde West-Vlaamse titel

In Beernem veroverde Björn Rondelez (48) de elfde West-Vlaamse titel uit zijn carrière. Veel voldoening haalde hij daar niet uit, want bij de masters B was hij de enige gouwgenoot aan de start. Twee dagen later werd hij in het Limburgse Kerniel bij de 45-49-jarigen derde in het Vlaams kampioenschap.

“Vorig jaar was het PK veldrijden in Beernem leuker, want toen zat Bart Pattyn nog in mijn categorie”, blikt Rondelez terug. “Toen was dat een felle strijd die pas in de laatste seconden in mijn voordeel uitdraaide. Daar haalde ik veel voldoening uit. Dit keer was ik de enige West-Vlaming in mijn categorie. Want Bart is over naar een hogere leeftijdsgroep. Voor mij kwam het er gewoon op aan een goeie cross te rijden. Wat niet makkelijk liep, want het was een maand geleden dat ik op de crossfiets zat. Ik geraakte in het begin niet in mijn ritme en maakte veel foutjes. Uiteindelijk werd ik algemeen nog derde.”

Nieuw ontwerp

Na afloop mocht Björn Rondelez de nieuwe provinciale kampioenstrui aantrekken. “Een nieuw ontwerp, had ik nog niet in mijn collectie, dat was nog leuk”, lacht de veldrijder. “Ik denk dat het in mijn carrière het derde of vierde ontwerp is. Al de truien die ik ooit veroverde bewaar ik thuis in een sportzak. Dat is intussen al een hele grote sporttas geworden.”

Vorige zaterdag ging de Beachbiker in Kerniel op zoek naar de Vlaamse trui. “Omdat ik op het Belgisch kampioenschap in Maldegem tweede werd na een Luxemburger dacht ik in Kerniel kans te maken op die titel”, gaat Rondelez voort. “Het liep anders. Het begin van de dag was chaotisch. De inschrijvingen zouden om 8 uur openen. De officials raakten zo vroeg in de ochtend precies niet op gang. Pas rond tien voor negen had ik mijn rugnummer.”

Brons op VK

Het parcours verkennen lukte nog, een degelijke opwarming niet meer. “Ik was ook niet volledig gerecupereerd van Beernem, het draaide niet zoals ik wenste”, geeft Rondelez toe. “Mijn goeie dagen worden al wat zeldzamer. Ik werd vijfde algemeen en derde bij de 45- tot 49-jarigen.” (HF)