Belofte Ydris Salomez: “Klaar om te knallen”

De 21-jarige Ydris Salomez verschijnt dit weekend aan de start van de veldrit in Kortrijk. Voor de pion van het Proximus-Alpha Motorhomes-Doltcini Cycling Team is het zijn eerste cross van het seizoen in de X2O Badkamers Trofee.

Laatstejaarsbelofte Ydris Salomez neemt morgen deel aan de CAPS Urban Cross, maar concrete ambities heeft de Dadizelenaar niet. “Ik sta aan de start bij de beloften en het is wat koffiedik kijken hoe ik voor de dag zal komen. Ik hoop mezelf te kunnen tonen, maar een plaats wil ik er niet opplakken. Het is moeilijk om te weten waar iedereen staat. Ik moet gewoon mijn eigen wedstrijd rijden en de tegenstand zo min mogelijk in de gaten houden.”

Salomez is geen naam die bij het grote publiek een belletje doet rinkelen, maar daar wil hij graag verandering in brengen. “In het B-circuit wil ik in elke veldrit een mooie ereplaats uit de brand slepen. Ik mik op een top 15-plaats, dat is realistisch. Voorlopig lukt dat vrij aardig. Daarnaast wil ik ook tegen de absolute wereldtop tonen wat ik in mijn mars heb. Het uur volmaken, is mijn eerste doel. Ik hoop dat dit seizoen waar te maken. Mocht dat lukken, is het de bedoeling om stelselmatig beter en beter te worden. Ik weet dat ik nog enorm veel progressiemarge heb.”

Door de modder ploeteren is iets waar Salomez dol op is. “Geen enkele andere discipline kan aan het veldrijden tippen. Ik hou van een glibberig en technisch parcours daar kom ik het best tot mijn recht.”

Het is de laatste maand dat Salomez de kleuren verdedigt van het Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini Cycling Team. “Dat klopt. Vanaf 1 januari kom ik uit voor CT Declerck Schrijnwerk-Yprauto. Ik hoop daar opnieuw een stap voorwaarts te zetten. Ik kijk er enorm naar uit en ben klaar om te knallen.”