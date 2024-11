Belofte Viktor Vandenberghe haalt goud op iconische Koppenbergcross U23

Viktor Vandenberghe (19) heeft de Koppenbergcross bij de beloften in Melden gewonnen. De tweedejaars belofte wielrenner van Pauwels Sauzen-Bingoal liet landgenoten Sil De Brauwere en Kenay De Moyer achter zich. “Het was bikkelen op de steile hellingen en glibberen door de modder, maar elke seconde en elke druppel zweet was het waard”, klinkt hij voldaan.

De Koppencross, ook bekend als de GP Willy Naessens, is een veldrit die sinds 1999 jaarlijks op 1 november wordt gereden in het Oost-Vlaamse Melden (Oudenaarde). Het parcours van deze cyclocrosswedstrijd bevindt zich op en rond de Koppenberg en wordt beschouwd als een van de zwaarste van alle Vlaamse profcrossen.

Grootste zege

Voor Vandenberghe is deze vierde deelname voorlopig de grootste zege uit zijn carrière. De tweedejaars belofte eindigde in 2023 reeds als tweede, waarna hij ook een vierde plaats haalde in de Urban Cross in Kortrijk, maar een zege bij de beloften zat er tot nu toe nog niet in. Als junior was hij al eens derde op het WK, terwijl hij een jaar later Belgisch kampioen in die leeftijdscategorie werd. Hij geldt als een groot talent in de veldritwereld. “En vandaag gewonnen op de iconische Koppenberg”, glundert de tevreden Vichtenaar.

Met drie op kop

Het was bikkelen op de steile hellingen en glibberen door de modder. “Het was een zeer lastige cross, er waren weinig momenten waarop er kon gerecupereerd worden”, vertelt de moedige verldrijder. “Tijdens de eerste ronde ben ik eens versneld om te zien hoe de benen waren en al snel kon ik me in het groepje plaatsen. De hele wedstrijd reden we met drie op kop en de laatste ronde kon ik een gat slaan. Dat kon ik vasthouden, al moest ik tot het gaatje gaan om deze te winnen.”

Onvergetelijke dag

Vandenberghe stelt dat elke seconde telde en elke druppelzweet het waard was. “Wat een onvergetelijke dag!”, besluit hij enthousiast. “Dank aan het team, de fans en iedereen die langs de kant stond te schreeuwen. Jullie maakten het onvergetelijk. En nu op naar de volgende wedstrijden”, klinkt hij strijdvaardig.