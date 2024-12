Alana Polfliet wint West-Vlaamse titel bij de U23: “Liefst een zwaar parcours”

Op 26 december won Alana Polfliet (20) het provinciaal kampioenschap veldrijden. De Ingelmunsterse uit de Oudstrijderstraat wist af te klokken op de twaalfde plaats algemeen en werd zo eerste bij de U23.

Alana Polfliet, die nog bij haar ouders woont, is studente verpleegkundige aan Vives in Kortrijk waar zij straks een bachelor hoopt te behalen. “Voor ik aan het crossen ben begonnen, heb ik eerst wat aan atletiek gedaan”, aldus Alana. “Op zevenjarige leeftijd ben ik gestart bij de atletiekclub uit Dadizele, maar toen mijn ouders verhuisd zijn naar Ingelmunster ben ik ook veranderd van club en sloot ik me aan bij atletiekclub AVI. Intussen sluimerde bij mij al de koersmicrobe. Vader Franky had zelf nog gekoerst en ook mijn broer Dillen, maar die laatste is gestopt met wielrennen voor de studies. In 2020 had ik genoeg van het lopen en ben ik onmiddellijk beginnen crossen. Ik herinner mij nog goed mijn eerste cross in Knesselare op 19 september 2021. Het ging om een B-cross van Cycling Vlaanderen. Ik kreeg mijn eerste crossfiets eind 2020 intussen ben ik al aan mijn vierde fiets toe.”

Dure hobby

“Ik moet toegeven dat crossen een dure aangelegenheid is voor de ouders. Gelukkig krijg ik de kledij van de club die ook de vergunning betaalt. Ik heb ook nog het geluk dat vader Franky mijn materiaalmeester is. Hij zorgt voor alle reparaties en onderhoud van de fiets. Bij het crossen helpt hij ook in de materiaalpost als ondersteuning van het team. Alleen spijtig dat we slechts drie meisjes in het team (Never give-up de club van wijlen Jolien Verscheuren) hebben maar vanaf 1 januari komt er een vierde meisje bij.”

Of zij er nooit heeft aan gedacht om over te stappen naar de weg? “Eigenlijk niet. Het is wel zo dat ik jaarlijks deelneem aan een paar wegwedstrijden als voorbereiding op het crossseizoen, maar ik blijf de voorkeur geven aan het crossen. Ik ben een echte modderduivel. Mijn sterkste troeven zijn lopen en stoempen, het liefst op een zwaar parcours. Ik moet het hebben van mijn kracht.”

Intussen heeft Alana al een vijftiental crossen op de tellen en daarin behaalde zij twee top twintig plaatsen in A-crossen.

West-Vlaams kampioene

“De kers op de taart was een A-cross op 23 november in Kortrijk, waar ook Fen Van Empel aan deelnam en daar een twintigste stek behaalde. Een tweede opsteker was vanzelfsprekend mijn provinciale titel die ik behaalde op 26 december in Beernem waar ik eerste West-Vlaamse werd bij de U23. Ik hoop nog te crossen tot 23 februari waar ik wellicht mijn laatste cross rij in Oostmalle. Momenteel zit ik in een heel zware periode omdat ik een vrij zware stageperiode moest koppelen aan het crossen. Die stage zit er weliswaar al op, maar de vermoeidheid begint toe te slaan. Ik moet toegeven dat het als student heel lastig is om je plaatsje te vinden tussen al die Nederlandse toppers. Toch ben ik best tevreden, want ik zit in een dreamteam en wij rijden allemaal met Jolientje Verscheuren in het achterhoofd. Intussen komen er nog twee A-crossen aan na Diegem op 30 december en op 3 januari in Koksijde en 4 januari in Gullegem.”