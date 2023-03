In de aanloop naar de wielerklassieker Gent-Wevelgem, wedstrijd in 1998 gewonnen door Frank Vandenbroucke, werd de VDB-route voorgesteld in Kemmel. De VDB-route is een fietstocht van 76 kilometer als eerbetoon aan Frank Vandenbroucke op zijn geliefde trainingsparcours door het glooiende Heuvellandse landschap.

Chantal Van Ruymbeke – de moeder van Frank – boezemvriend Nico Mattan, Dirk Ghyselinck van restaurant In de Zon en Bert Doise van Belcanto Classic ontwierpen het parcours.

Nico Mattan trok jarenlang samen met Frank Vandenbroucke op pad in Heuvelland. “Ik woonde toen in Sint-Eloois-Winkel, Frank in Ploegsteert. We reden mekaar tegemoet en vanuit Wervik zetten we koers naar de heuvelzone van Gent-Wevelgem. Op de Monteberg trokken we vaak een sprintje. En ja, ik heb er een paar gewonnen”, vertelt Nico.

Laatste test

“De Kemmelberg zelf deden we nooit. Ook nu rijden de profs de kasseienbult alleen maar op met de koers. De Kemmelberg blijft wel ontzettend populair bij wielertoeristen. Onderweg hadden we altijd een stop bij Els van de Finesse in Loker voor een stevige hap en een frisse drank.” Nico herinnert zich dat de route ofwel op dinsdag of op donderdag werd gereden. “Het was onze herstelrit na een zware koers of een laatste test voor de koers die kwam.”

De route heeft met Kemmel en Ploegsteert twee startplaatsen. Jean-Jacques Vandenbroucke, vader van Frank, kan dus van bij hem thuis op het trainingsparcours van zijn zoon rijden. “Dat zal zeker nog gebeuren dit seizoen. Momenteel ben ik stilletjes aan weer aan het fietsen na een kwalijke val op de piste van Roubaix in december vorig jaar.”

Pocketboekje met leuke stopplaatsen

Ook Belgsich kampioen Tim Merlier zal de route rijden. Tim samen met Cameron, dochter van Frank en net vader geworden van Jules, is een van de grote favorieten op de overwinning in Gent-Wevelgem. “Frank heeft voorgetoond hoe belangrijk een verkenning van de heuvelzone wel is.” Bekende hellingen uit de route zijn naast de Monteberg ook de Sulferberg en de Scherpenberg. Met de Terrierstraat en de Wulvestraat zitten twee stevige kuitenbijters in de route. De route passeert met Hill 60 en Bayernwald twee historische sites uit de Eerste Wereldoorlog.

Nico Mattan werkt ondertussen al aan een nieuwe route. Op de dag van het BK in Izegem op 25 juni brengt hij een pocketboekje uit met daarop leuke stopplaatsen. De voormalig winnaar van Gent-Wevelgem spreekt over een bierroute. “We laten de recreatieve fietser stoppen in tal van kroegen in Heuvelland. En vooral genieten van de couleur locale.”

De VDB-route kan gedownload worden via deze link: https://www.toerismeheuvelland.be/nl/route-vdb

(MDN)