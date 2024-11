Twins Club organiseert Dé Classic als een beachrace

Twins Club organiseert zondag 1 december om 9 uur in samenwerking met het gemeentebestuur Dé Classic, een solo beachrace over het harde strand van Bredene tot in Oostende en terug via de duinen.

Dé Classic beachrace is aan een nieuwe editie toe. De deelnemers trotseren zand, golfbrekers, wind en soms het ruige getij, wat het extra uitdagend maakt. De start wordt gegeven voor de Twins Club zelf. De sportclub fungeert als het centrum van de race, waar de start en de finish is. “Van daar rijdt men op het strand deels richting Oostende om dan via de duinen terug te keren en aan de Twins Club weer het strand op te komen. Het parcours omvat één afstand of vier lussen van circa tien kilometer”, legt Xander Dever uit. Hij maakt deel uit van de organisatie. “Ik ben stagiair van de universiteit van Gent, samen met Luka Claessens zijn wij door Johan Kindt van de Twins Club in dienst gesteld. Voor de gemeente Bredene organiseren wij de strandrace.”

Bredene fungeert overigens op zondag 22 december voor de derde keer als decor voor het Belgisch kampioenschap Beachrace. Veel deelnemers zien Dé Classic als een goede voorbereiding. “Ons doel is om ongeveer 300 rijders aan de start te krijgen”, aldus Xander. “Op 2 februari 2025 organiseren wij ook nog een Duo en een Corporate Race, respectievelijk met twee of een team van vier tot acht.”

Als uithangbord voor De Classic is er bij de mannen Timothy Dupont als winnaar van de voorbije Beach Endurance in De Panne. Met naast hem Belgisch kampioen Tim Merlier en Jordi Warlop als kampioen in 2022. Alsook Xandro Meurisse en Jonas Rickaert. Bij de vrouwen komen alvast thuisrijdster Julie Hendrickx en Jesse Vandenbulcke aan de start. (ACR)

Inschrijven voor Dé Classic kan via www.star-tracking.be/event/823 en kost tot en met zaterdag 30 november 30 euro. De dag zelf kan er ook worden ingeschreven voor 40 euro.

info@twinsclub.be