Twee jaar op rij BK wielrennen in Rollegem: Elite zonder contract en beloften in 2025 en junioren in 2026

De organisatoren van Tombroek Koerse in Rollegem, bij Kortrijk, stralen ambitie uit en organiseren in 2025 het BK wielrennen voor beloften en elite zonder contract. Beide categorieën rijden apart. Een jaar later strijden dan de meisjes en jongens junioren voor de tricolore.

“Met zeer veel enthousiasme kunnen we dat nieuws officieel aankondigen”, zegt voorzitter Matthieu Mistiaen. “Deze Belgische kampioenschappen komen tot stand door de samenwerking tussen de Stad Kortrijk, Tombroek Koerse en Belgian Cycling. Ons team heeft de benen alvast ingewreven om er topedities van te maken. We zijn nu al benieuwd naar de kampioenen van morgen.” (EDB)