Tjörven Cleenewerck opnieuw in beeld tijdens topkoers: “Met ambitie naar Ronde van Oost-Vlaanderen”

Tien jaar geleden raakte Tjörven Cleenewerck bekend als ‘het jongetje in het maisveld’ dat zijn vreugde bij de overwinning van Tom Boonen in de Ronde van Vlaanderen niet kon bedwingen. Vorige vrijdag in de E3 Prijs Harelbeke haalde de Kuurnenaar opnieuw de uitzending, toen hij samen met Jochen Deweer eventjes meereed met Wout Van Aert en Christophe Laporte. Maar Tjörven is uiteraard meer dan dat. Hij koerst als belofte bij Dovy Keukens-FCC en mag gerust als een van de betere renners uit de streek beschouwd worden.

Wie de uitzending van de E3 Saxo Bank Classic vrijdag gevolgd heeft, heeft ongetwijfeld gezien hoe twee renners na de Tiegemberg een tijdje meereden op het fietspad in Tiegem langs de latere winnaar Wout Van Aert en diens ploegmaat Christophe Laporte.

Niet veel later wisten commentatoren Karl Vannieuwkerke en Renaat Schotte al te vertellen dat het niemand minder was dan Tjörven Cleenewerck. Hij haalde eerder al de uitzending van de Ronde van Vlaanderen in 2012 als uitzinnige supporter van Tom Boonen.

Herkend

Tjörven was nu samen op pad met Jochen Deweer, een ploegmaat bij Dovy Keukens-FCC. Deweer maakt daar bijna jaarlijks een gewoonte van: een dagje vakantie nemen, met de fiets de koers gaan volgen op een aantal punten, en na de Tiegemberg eventjes meerijden op het fietspad.

“Dat punt is immers ideaal, het fietspad is mooi afgescheiden, dus je stoort er de renners niet mee. Bij het passeren, zagen we Renaat Schotte vanop de motor kijken, en niet veel later zagen we een glimlach op zijn gezicht, van Ah, die herken ik.”

“Tjörven reed zonder koersbril en was dus heel gemakkelijk te herkennen. Op het moment zelf wisten we niet dat we in de uitzending waren, want men kon toen evengoed het peloton in beeld brengen”, legt Jochen uit.

Leuke babbel met Karl en José

“Zelf reed ik de afgelopen jaren ook al op dezelfde manier naast Bob Jungels en Niki Terpstra, maar toen was dat niet in beeld. Toen niet veel later onze gsm ontplofte van de berichten, wisten we het natuurlijk wel. Blijkbaar stelden Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zich tijdens de uitzending de vraag Zijn dat nu twee wielertoeristen of elite zonder contract?.”

“Om dat te gaan verduidelijken, zijn we na de aankomst nog even gaan aankloppen bij de commentaarcabine en hebben we een leuk babbeltje kunnen slaan. Zondag ben ik nog Gent-Wevelgem gaan volgen op een paar punten, toen samen met ploegmaat Thijs Vandaele, en toen zag je dat Renaat Schotte weer die oranje tenue van Dovy herkend had”, lacht Deweer.

Wielerdroom

De wielerdroom van Tjörven Cleenewerck van toen hij als 11-jarige in beeld kwam tijdens de Ronde van Vlaanderen is alvast in vervulling gegaan. Hij is zelf laatstejaarsbelofte bij Dovy Keukens-FCC. Dit jaar maakte hij een rentree nadat hij meer dan een jaar langs de kant stond met een afgescheurde kniepees, maar die comeback heeft hij zeker niet gemist.

Twee weken geleden haalde hij een mooie zevende stek in de Zuid-Kempense Pijl in Mol-Sluis, een nationale interclubwedstrijd, en twee weken geleden een achtste stek in Haringe.

“Ik mag inderdaad wel content zijn met de conditie, ik dacht meer tijd nodig te hebben. Maar ik heb er deze winter hard voor getraind en ik ben blij dat ik ervoor beloond word.”

Steun

Vorig weekend stond er geen koers op het programma voor de 21-jarige sportman wegens de begrafenis van Cédric Baekeland (de wielrenner die twee weken geleden onverwacht overleed op trainingsstage in Mallorca, red.), tot vorig seizoen ploegmaat van Tjörven. “Op zo’n moment staat je hoofd er niet naar. Maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten, we moeten voort, dat zou Cédric zo gewild hebben.”

Dit seizoen maakt de student toegepaste architectuur aan Howest Brugge van de Ronde van Oost-Vlaanderen zijn hoofddoel. “Dat is een vijfdaagse die me op het lijf geschreven is. Ik ga er met ambitie naartoe. Hier en daar verwacht ik ook in de vlakkere interclubs mee te rijden voor de prijzen.”

“De eerstvolgende grote afspraak is het provinciaal kampioenschap op 10 april in Waregem. “Is het niet voor mezelf, dan voor mijn ploegmaten die me doorheen alle tegenslag van vorig jaar zijn blijven steunen”, aldus Tjörven. (RR)